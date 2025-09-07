Turismo Nacional: Antolín ganó la competencia de titulares en la Clase 2

Antolín ganó y se tomó revancha de lo ocurrido en la competencia de invitados.

Este domingo se desarrolló la carrera de pilotos titulares de la Clase 2. Luego de la victoria Facundo Ferra entre los invitados (corrió por Joaquín Cafaro), Gonzalo Antolín fue a buscar la revancha, ya que él había sido el poleman en la clasificación (su invitado, Tomás Vitar, terminó segundo).

Y así fue. Luego de 16 giros de competencia, el Peugeot de Antolín fue el primero en cruzar la bandera a cuadros luego de 24 minutos, 54 segundos y 337 milésimas de carrera. Detrás quedó Joaquín Cafaro, que terminó un segundo y 233 milésimas después del vencedor. El tercer lugar del podio fue para Iñaki Beitia, que repitió el resultado de su invitado.

En cuanto a los entrerrianos, el mejor fue Marco Veronesi, que terminó en el cuarto lugar con un tiempo que fue dos segundos y 553 milésimas más lento que el del vencedor. Matías Chas, por su parte, llegó 23° y Damián Markel acabó 41° luego de abandonar a cuatro vueltas del final.

Federico Luques, que había invitado al ramirense Manuel Borgert para esta competencia, acabó en la 22° posición, por delante de Chas y Markel.

El campeonato de esta categoría se tomará más de un mes de descanso hasta el fin de semana del 12 de octubre, día en el que la categoría volverá al ruedo. En el sitio oficial el circuito aparece a confirmar, pero en distintos sitios trascendió que competirán en el Autódromo José Muñiz de Río Gallegos.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 9 (en Buenos Aires)

1°) Gonzalo Antolín (Peugeot): 24’54”337/1000.

2°) Joaquín Cafaro (Toyota): a 1”233/1000.

3°) Iñaki Beitia (Toyota): a 1”854/1000.

4°) Marco Veronesi (Toyota): a 2”553/1000.

5°) Alejo Cravero (Toyota): a 3”198/1000.

---

23°) Matías Chas (Peugeot): a 19”46/1000.

41°) Damián Markel (Toyota): a 4 vueltas.