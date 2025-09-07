García se quedó con la carrera de invitados de la Clase 3

Antonino García repitió el éxito de la clasificación y ganó la carrera de invitados.

Este domingo la actividad en el marco de la novena fecha del Turismo Nacional tuvo como primer plato principal el desarrollo de la final de invitados por la Clase 3. En ese marco, Antonino García fue a buscar lo obtenido en la clasificación: el primer lugar.

Y luego de 18 minutos, 16 segundos y 398 milésimas de competencia, lo consiguió. El piloto invitado por Facundo Marques se quedó con una competencia que resultó cambiante en los puestos traseros.

Un ejemplo es el rendimiento del auto de Jeremías Olmedo, invitado del crespense Joel Gassmann, que partió desde el tercer lugar y acabó quinto, a tres segundos y 272 milésimas del vencedor. El podio liderado por García lo completaron Germán Todino y Agustín Canapino, invitados de Jerónimo Teti y Manuel Mallo, respectivamente.

En cuanto al otro representante de un piloto entrerriano, Thomas Pozner (corrió con el auto de Exequiel Bastidas) terminó en el 16° lugar, a 15 segundos y 643 milésimas del vencedor.

Luego del desarrollo de esta competencia quedó por delante la final de pilotos titulares, con horario de inicio para las 14. En esa carrera los líderes en pista serán Facundo Marques, Facundo Chapur y Joel Gassmann; mientras que el paranaense Bastidas partirá desde el 20° lugar.

Carrera invitados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 9 (en Buenos Aires)

1°) Antonino García (Ford- invitado de Marques): 18’16”398/1000.

2°) Germán Todino (Chevrolet - invitado de Teti): a 1”198/1000.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet - invitado de Manuel Mallo): a 1”389/1000.

4°) Lucas Carabajal (Citroën - invitado de Chapur): a 2”590/1000.

5°) Jeremías Olmedo (Chevrolet - invitado de Gassmann): a 3”272/1000.

---

16°) Thomas Pozner (Ford - invitado de Bastidas): a 15”643/1000.