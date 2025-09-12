Frigerio estará este viernes en San José, Colón y Concepción del Uruguay

Este viernes por la tarde está prevista la llegada del gobernador Rogelio Frigerio a tres ciudades de la costa del Uruguay.

El itinerario comenzará por San José. Allí recorrerá la Escuela N° 53 “Alejo Peyret”, donde finalizó una obra financiada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

Luego, en Colón participará de la inauguración de una nueva planta de la empresa EntreNuts, además de entregar el decreto de adhesión al Régimen de Incentivo de las Nuevas Inversiones (RINI).

Finalmente se trasladará a Concepción del Uruguay. En sede la sede de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) encabezará el acto de entrega del título Doctor Honoris Causa al Dr. Horacio Daniel Rosatti.