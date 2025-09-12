Magma celebra 49 años de trayectoria con un concierto en El Taller Casa de Arte

La agrupación Magma vuelve a presentarse en Santa Fe con un espectáculo que tendrá lugar este viernes 12 de septiembre, a las 21:30, en El Taller Casa de Arte, ubicado en 1º de Mayo 2924. El recital se enmarca en un nuevo encuentro de la programación musical del espacio, que desde hace 26 años trabaja de manera ininterrumpida ofreciendo propuestas locales, nacionales e internacionales. La fecha tendrá un carácter especial, ya que la banda celebra 49 años de su creación bajo la consigna "la búsqueda es el motor que nos identifica".

La formación actual de Magma se presenta como un trío integrado por Alberto Felici en voz, Pancho Torres en guitarra y bajo, y Alfredo Ibarrola en teclados. A ellos se sumarán músicos invitados para la ocasión como Julián Ibarrola en percusión y Elina Goldsack en flauta traversa.

A lo largo de casi cinco décadas de trayectoria, el grupo atravesó diferentes etapas y contó con la participación de una treintena de músicos provenientes de Entre Ríos y Santa Fe. En la década de 1980, momento de reencuentro entre lo eléctrico y la música de raíz nacional, Magma editó en formato vinilo sus tres primeros discos: Canto para una consagración, La transformación y Musiqueros del silencio. Ya en los años 90, la banda completó su discografía con seis títulos en formato CD: Chau al tiempo, Magma, Krónicas 1, Krónicas 2, El Hermanador y El Camino.

El concierto en El Taller Casa de Arte propone repaso por esa historia, con un repertorio que integra los sonidos y búsquedas que fueron decisivos para la agrupación en todos sus años de recorrido.

El espacio ofrecerá servicio de barra con cervezas, vinos y tragos, además de empanadas de carne, jamón y queso y verdura.

Las reservas pueden realizarse al número 342 5099137.