Para el partido Patronato-Quilmes habrá descuento del 50% en las entradas

Para el partido entre Patronato y Quilmes habrá descuento del 50% en las entradas populares.

Patronato se prepara para una nueva cita en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Este domingo, a partir de las 16, el Rojinegro recibirá a Quilmes por la fecha 31 del Torneo Nacional, en un partido clave para mantenerse en zona de Reducido.

En este marco, la comisión directiva de la entidad paranaense resolvió volver a aplicar un descuento del 50% en el valor de las entradas para las tribunas popular Grella y preferencial San Nicolás, con el objetivo de incentivar la presencia masiva de hinchas en el estadio.

Además, se confirmó que la promoción será válida para socios y no socios que quieran asistir al encuentro.

También, como ocurre en los últimos partidos como local, los menores de 11 años podrán ingresar de manera gratuita tanto a la popular Grella como a la platea San Nicolás, una medida que busca favorecer la concurrencia de las familias rojinegras.

Los precios de las entradas son los siguientes: