Entre Ríos celebra su identidad con una muestra de banderas y feria de emprendedores

En el marco de un nuevo aniversario de la provincia de Entre Ríos, este viernes 12 de septiembre se llevará adelante una jornada de actividades en Paraná que incluyen cultura, historia y desarrollo local. A las 10:30 se realizará la apertura de la Extensión de la Muestra Vexilología de Entre Ríos, en la explanada del Museo Casa de Gobierno, ubicado en la esquina de calles México y Córdoba. La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura provincial, invita a recorrer y conocer los símbolos que representan a diferentes localidades entrerrianas.

La exposición reúne un conjunto de 30 banderas pertenecientes a municipios y comunas de la provincia. Cada una de ellas refleja un fragmento de historia y de identidad local, y expresa en sus colores y diseños la diversidad cultural que caracteriza a Entre Ríos. Bajo el lema "Sumá tu símbolo. Contá tu historia", la muestra busca poner en valor la importancia de las enseñas y sumar sentido de pertenencia de las comunidades que representan.

La iniciativa se enmarca en los estudios de la vexilología, disciplina dedicada al análisis de las banderas que articula saberes provenientes de la Historia, la Sociología, la Psicología, la Comunicación Visual y el Diseño Gráfico. Desde esa mirada, la exposición resalta los aspectos estéticos de los símbolos y propone un acercamiento a los significados históricos, culturales y sociales que cada bandera guarda en su trazado.

La Muestra Vexilología de Entre Ríos tiene carácter itinerante y permanente, y recibió el reconocimiento institucional a través de la Declaración N.º 448 de la Cámara de Diputados de la provincia, que la declaró de interés. De esta forma, se destaca su aporte educativo y patrimonial, en tanto permite transmitir a las nuevas generaciones conocimientos sobre la conformación de la identidad entrerriana y su representación a través de las enseñas.

En paralelo con la inauguración de la muestra, durante toda la jornada se desarrollará la Feria de Emprendedores Entrerrianos en Plaza Enrique Carbó, frente al Museo Casa de Gobierno. Desde las 10:00 hasta las 18:00, más de 40 emprendimientos locales ofrecerán al público productos de elaboración propia, que abarcan propuestas gastronómicas, textiles, objetos de diseño, artesanías y artículos de uso cotidiano.

Las actividades son libres y gratuitas.