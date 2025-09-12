Frigerio en el cierre del 146° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Paraná, que reunió a representantes del sector de todo el país.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial, una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública y evitar que dependa de la discrecionalidad de un gobierno.

Fue durante el cierre del 146° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Paraná, que reunió a representantes del sector de todo el país.

El encuentro se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, donde el mandatario provincial compartió el cierre de la jornada con la presidenta de la delegación Entre Ríos de Camarco, Laura Hereñú; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Lo acompañaron, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Durante su discurso, Frigerio hizo un balance de los avances en materia de obra pública en estos 20 meses de gestión. En ese marco, aseguró que los compromisos asumidos "no quedaron solo en anuncios, están todos en marcha y se están cumpliendo. De nada sirve quedarnos en diagnósticos si no nos animamos a tomar decisiones y a emprender esas transformaciones". Resaltó la importancia de la colaboración para lograr los objetivos propuestos, afirmando que el mensaje "es claro: con orden, transparencia, planificación y diálogo entre el sector público y el sector privado, podemos transformar la obra pública en desarrollo y el desarrollo en empleo genuino y en bienestar para nuestra gente".

Entre los logros mencionados, el gobernador destacó la regularización de casi la totalidad de la deuda con las empresas constructoras, la reactivación de obras paralizadas y la intervención de un tercio de las escuelas, hospitales y rutas provinciales. También hizo hincapié en la implementación de un nuevo sistema de redeterminación de precios y la creación del pliego único de condiciones generales para las obras. "Por primera vez, no se pagan certificados de obras con intereses, como se venía haciendo", afirmó.

En esa línea, anunció que no se renovará la ley de Emergencia en obras y servicios públicos el año próximo y que enviará a la legislatura provincial una nueva ley de Compre Provincial que prioriza a las empresas locales. Subrayó también que están avanzando en la creación de la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura, elaborada junto con la Cámara de Construcción de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Afirmó que este trabajo confluirá en "una verdadera política de Estado: la Ley de Infraestructura Provincial, que institucionalizará la planificación a largo plazo y asegurará que las obras no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno, sino que sean producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local para las próximas décadas".

La exposición de los ministros

En el marco del evento, también expusieron los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Daría Schneider; y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

El ministro Schneider se refirió a los principales avances de la provincia en materia de obra pública y planificación estratégica. Destacó como hitos la reactivación de obras provinciales, la implementación de herramientas digitales y la proyección de más de 100 proyectos clave para el desarrollo entrerriano. También mencionó la reestructuración de la deuda; el nuevo sistema de redeterminación de precios; la digitalización de expedientes, además de innovaciones como el uso de ladrillos PET para escuelas. Finalmente, hizo alusión a la importancia de la Ley de Infraestructura y su complementación con la Ley de Ordenamiento Territorial.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, destacó la jornada como un espacio clave de encuentro entre el sector público y privado para debatir y proyectar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo productivo de Entre Ríos. Señaló los avances en el ordenamiento de las cuentas públicas, estado eficiente y transparente, reducción del gasto político, perfil de deuda sostenible y más inversión en infraestructura; y subrayó que el plan de obras busca potenciar la competitividad al reducir costos logísticos. Finalmente, remarcó que "la gestión del gobernador Frigerio se basa en tres pilares: un Estado eficiente, un sector privado dinámico y una articulación público-privada que impulse el desarrollo".

El Consejo Federal de Camarco se desarrolló en el marco de la 4ta Muestra de la Construcción, un evento que se extenderá hasta el domingo 14 en el Complejo Sala Mayo y que busca consolidar a Entre Ríos como un punto clave para potenciar el sector como motor de crecimiento e inversión.