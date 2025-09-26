Una noche de impro para reír y sorprenderse en la ciudad

Esta noche a las 21.30, Ferrero Cantina Cultural (Piedrabuena 133, Paraná) será escenario de una velada única: una función de impro teatral, donde el público propone los títulos y los actores los convierten en teatro, risas y momentos inesperados.

La entrada es libre, con salida a la gorra, y se pueden realizar reservas al 3435304045 (Max).

Además de disfrutar del espectáculo, el espacio invita a cenar algo rico y compartir una bebida mientras la magia del teatro improvisado sucede en vivo.