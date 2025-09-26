Con presencia entrerriana, “Las Yaguaretés” concentrarán en la Casa Pumas

Paula Pedrozo es una de las 21 convocadas para la concentración del seleccionado.

Con dos entrerrianas entre las convocadas, el seleccionado argentino femenino de rugby se reunirá este sábado 27 de septiembre hasta el lunes próximo en las instalaciones de la Casa Pumas. En esta ocasión, Las Yaguaretés seguirán su pretemporada de cara a la competencia oficial.

La nómina de 21 convocadas cuenta con la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo, dos de las referentes del equipo que en enero de 2026 disputará la etapa del SVNS 3, por un lugar en la segunda división del Circuito Mundial.

Facundo Salas, entrenador asistente de Las Yaguaretés se mostró muy entusiasmado con un nuevo encuentro nacional: “Para nosotros es muy importante esta concentración ya que, además de compartirla con el seleccionado peruano, estamos en el medio de nuestra pretemporada de cara a lo que será el SVNS 3 en enero. Seguimos ajustando y perfeccionando nuestro sistema, tanto en ataque como en defensa, siempre tratando de mejorar. Venimos de trabajar con las jugadoras menores de 20, las cuales varias se sumarán a esta nueva concentración nacional”.

Además, agregó: “Siempre el objetivo es mejorar. En estos tres años de trabajo que tenemos con Nahuel (García) tuvimos un gran crecimiento en el juego y en el ranking con más de 20 puestos arriba. Seguiremos buscando afinar detalles para en el corto plazo obtener la plaza que nos meta en el SVNS 2 y asegurarnos más torneos”.

A continuación las 21 jugadoras seleccionadas por Nahuel García:

1. Nahir Argañaraz – Aguará Guazú (Tucumán)

2. Virginia Brígido – Córdoba Athletic (Cordobesa)

3. Carolina Charamone – La Plata RC (URBA)

4. Candela Delgado – Cardenales (Tucumán)

5. Malena Díaz – Universitario de Córdoba (Cordobesa)

6. Cristal Escalante – Las Águilas (Nordeste)

7. Sofía González – Casa De Padua (URBA)

8. Yamila González – Club Taborín (Cordobesa)

9. Zaira González – Las Águilas (Nordeste)

10. Francesca Iacaruso – Ciudad de Buenos Aires (URBA)

11. Agustina Ibáñez – CAPRI (Misiones)

12. Milagros Lecuona – Centro Naval (URBA)

13. Azul Medina – Cardenales (Tucumán)

14. Andrea Moreno – Aguará Guazú (Tucumán)

15. Rocío Osorio – La Plata RC (URBA)

16. Paula Pedrozo – La Salle (URBA)

17. Antonella Reding – Club Atlético Echagüe (Entrerriana)

18. Talía Rodich – Las Águilas (Nordeste)

19. Teresa Romero – Cardenales (Tucumán)

20. María Taladrid – La Plata RC (URBA)

21. Ruth Velázquez – CAPRI (Misiones)