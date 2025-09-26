Concepción del Uruguay inauguró el Polo Tecnológico “La Nube”

La Municipalidad de Concepción del Uruguay inauguró oficialmente el Polo Tecnológico “La Nube”, ubicado en Posadas 1150. El nuevo espacio marca un antes y un después en el ecosistema de innovación local, y fue presentado con una jornada de charlas, capacitaciones y actividades orientadas al desarrollo tecnológico, la transformación digital y la generación de ideas con impacto territorial.

La ceremonia incluyó el tradicional corte de cinta, la firma del acta fundacional y la presentación oficial a cargo de la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, junto al presidente municipal José Eduardo Lauritto, al presidente de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay (CISCU), José Luis Betancourt y el senador provincial Martín Oliva.

Estuvieron presentes los intendentes Fernando Viganoni (San Justo), Ricardo Sandoval (Pronunciamiento), Ramón Barrera (Colonia Elía), Hernán Niz (Villa Mantero), Susana Lambert (Villa Elisa) y Sergio Martínez (Urdinarrain), y la viceintendenta de San José, Mirta Pérez. Las autoridades de las universidades de la ciudad, UCU, UTN, Uader y UNER también fueron parte del acto; junto a funcionarios locales y provinciales. Finalmente, se contó con una amplia participación de empresarios y emprendedores del sector tecnológico.

En su mensaje, Rossana Sosa Zitto expresó: “Concepción del Uruguay se debía este espacio, el Polo Tecnológico no es más ni menos que un espacio de encuentro donde estarán la Cámara del Software, las universidades, las escuelas técnicas, las secundarias, el ciudadano común y el municipio como gran articulador. Un edificio se construye entre pocos, pero el ecosistema se construye entre todos”.

Además, la viceintendenta destacó que el logo elegido simboliza la articulación de tres actores clave: el Estado, que lo hace posible; las universidades, que aportan investigación y formación; y los empresarios y emprendedores, que lo hacen realidad con proyectos e ideas innovadoras.

En el mismo sentido, el presidente de CISCU, José Luis Betancourt, remarcó los años de trabajo que hicieron posible el proyecto: “El Polo Tecnológico atravesó diferentes gestiones y desafíos, tanto públicos como privados. Lo mejor que podemos hacer como comunidad es potenciar nuestras características humanas: que el Polo sea un espacio abierto donde las ideas circulen y se transformen en proyectos que nos permitan dar un salto de calidad como ciudad”.

Por otra parte, el ex intendente Martín Oliva, uno de los principales impulsores de La Nube, señaló: “Concepción del Uruguay es universidades, empresas y gobierno. Ese vínculo es lo que potencia el desarrollo de cualquier ciudad. No solo somos historia: también somos presente y futuro”.

Finalmente, el intendente José Lauritto destacó la relevancia de la economía del conocimiento: “Estamos frente a una industria de demanda infinita, que crece a un ritmo mayor que el promedio mundial. Este Polo fue soñado con la decisión firme de que Concepción del Uruguay se convierta en un referente de la innovación tecnológica y educativa en Argentina”.

Actividades complementarias

Además del acto inaugural, se desarrollaron charlas y capacitaciones a lo largo de la jornada, desde las 9.15 hasta las 19, con la participación de especialistas en tecnología y sistemas.

Las actividades se iniciaron con una serie de charlas bajo el título: “Impacto territorial de la Economía del Conocimiento”, donde se abordaron distintas perspectivas y experiencias sobre cómo la economía del conocimiento transforma el territorio. Para ello llegaron destacadas disertantes como Victoria Penacca (Club ArgenTec, Angercon) que habló sobre las oportunidades y desafíos que esta nueva economía plantea. A continuación, Andrés Mucilli y Gabriel Ortiz Escobar presentaron un caso de éxito en la llamada “ruta del conocimiento”, articulando el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Escobar y la empresa Pixart S.R.L. Finalmente, Gabriela Sparza, de la Red de Innovación Local (RIL), compartió la experiencia de cómo las alianzas estratégicas impulsan el desarrollo de una ciudad del conocimiento.

Para cerrar esta intensa jornada, a las 19 se realizará la presentación del libro “Cómo hackear el sistema”, del autor Santiago Aranguren, abriendo las puertas a toda la comunidad e invitando a “vivir la experiencia del Polo Tecnológico La Nube”, con música en vivo y un brindis conmemorativo.

Asimismo, las actividades continuarán el viernes 26 de septiembre, con la propuesta “Concepción del Uruguay, Mi Ciudad Ideal. Impulsando la Innovación Estudiantil”, dirigida a jóvenes de escuelas y universidades, entre las 9 y 12 horas.

De esta manera, el Polo Tecnológico La Nube de Concepción del Uruguay se consolida como un espacio de encuentro y articulación entre Estado, universidades, empresas, emprendedores y ciudadanía, proyectando a la ciudad hacia un futuro basado en la innovación y la economía del conocimiento.