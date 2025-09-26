Rocamora debutará el 4 de octubre en la Liga Nacional Femenina de Básquet

Las Rojas tendrán su estreno en condición de local ante Unión Florida.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay debutará de local ante Unión Florida en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol 2025/26. Será el próximo 4 de octubre, por la Conferencia Sur del Torneo Apertura, según informó el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC).

Las dirigidas por Sabrina Scévola disputarán uno de los cuatro partidos de la primera jornada. Cabe destacar que todos los encuentros podrán verse a través de Basquet Pass, mientras que cada semana habrá un encuentro televisado en dúplex por DeporTV.

La fase regular del Apertura se disputará bajo el formato de ida y vuelta y se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre. El certamen estará dividido en dos conferencias de nueve equipos cada uno, con una distribución federal que garantiza protagonismo en las diferentes regiones del país.

En la Sur que integrará Rocamora, único representante entrerriano, competirán Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro, Independiente de Neuquén, Lanús, Obras y Unión Florida. En la Norte lo harán Bochas, Deportivo Chañares, Gorriones, Hindú, Instituto, Náutico Sportivo Avellaneda, Riachuelo, Quimsa y Unión Deportiva San José.

A comienzos de enero 2026, se jugará la Supercopa de La Liga Femenina correspondiente a la temporada 2025 enfrentando a El Talar (campeón del Torneo Apertura 24/25) y Ferro Carril Oeste (campeón de La Liga Femenina 2025). El campeón participará de la Liga Sudamericana 2026.

El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2026, que mantendrá el formato de Conferencias Sur y Norte. Su definición será a través del sistema de playoffs.

El cronograma para el 4, 5 y 6 de octubre será:

Sábado 4 de octubre

Conferencia Sur | Ferro - Berazategui

Conferencia Sur | Rocamora - Unión Florida

Conferencia Norte | Unión Deportiva San José - Gorriones

Conferencia Norte | Riachuelo - Bochas

Domingo 5 de octubre

Conferencia Sur | Obras - Lanús

Conferencia Norte | Riachuelo - Gorriones

Conferencia Norte | Quimsa - Hindú

Conferencia Norte | Unión Deportiva San José - Bochas

Lunes 6 de octubre

Conferencia Sur | El Talar - Berazategui

Conferencia Norte | Instituto - Náutico Sportivo Avellaneda