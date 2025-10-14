Avanza el proyecto para la construcción de una Granja Modelo en Villaguay

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la empresa Las Camelias SRL, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), la Municipalidad de Villaguay y la Escuela Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza firmaron una carta de intención para la construcción de una Granja Modelo en esa localidad.

El desarrollo de este proyecto representa una oportunidad estratégica para fortalecer el entramado productivo del sector avícola entrerriano, integrando la producción con fines económicos que beneficiarán a la institución educativa, promoviendo la formación técnica de estudiantes y productores en tecnologías de vanguardia, y favoreciendo la generación de conocimiento aplicado a través de acciones conjuntas con la Unidad de Investigación Avícola. De esta manera, se impulsa un modelo sostenible de innovación, formación y desarrollo territorial.

La carta de intención expresa la voluntad de colaboración entre el INTA y las instituciones públicas y privadas para acompañar la iniciativa de la Granja Modelo en la Escuela Agrotécnica N° 2, mediante actividades de investigación, extensión y asistencia técnica.

El proyecto tiene como objetivo potenciar el desarrollo del sector avícola y fomentar el uso de tecnología de ambiente controlado en galpones destinados a la cría de pollos parrilleros.

En el marco del acuerdo, el IAPV será el organismo encargado de coordinar todo lo relacionado con la construcción del espacio destinado a la residencia de los docentes que brindarán conocimientos y herramientas para la puesta en marcha de la Granja Modelo.

Próximamente se darán a conocer mayores detalles sobre las actividades proyectadas, el presupuesto, el personal participante y sus responsabilidades.

Participaron de la firma de la carta de intención el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vicepresidente, Luis Uriona; el vocal, José Artusi; el vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Román Scattini; el presidente municipal de Villaguay, Adrián Fuertes; el rector de la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza, Gastón Cogno; y el director regional del INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich. También estuvo presente el director ejecutivo de la Fundación Las Camelias, Alberto Ingold, entre otras autoridades.