Fútbol: Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Con una goleada a Letonia por 5 a 0, el seleccionado inglés se metió en la próxima Copa del Mundo.

Inglaterra aseguró su clasificación al Mundial 2026 con una goleada sin problemas por 5 a 0 ante Letonia como visitante en Riga.

El equipo de Thomas Tuchel goleó y alcanzó su sexta victoria consecutiva en el camino hacia 2026. Anthony Gordon abrió el marcador, Harry Kane amplió la diferencia con un doblete y un autogol de Maksims Tonisevs junto a la aparición de Eberechi Eze completaron la faena.

El seleccionado inglés disputará su decimoséptima Copa del Mundo, la séptima de manera consecutiva. Con una plantilla repleta de figuras, el conjunto británico cerró una eliminatoria perfecta y apunta a ser uno de los principales candidatos en la próxima cita mundialista.

Portugal desperdició la posibilidad de clasificarse al Mundial 2026 tras empatar por 2 a 2 en el final del partido ante Hungría en Lisboa y deberá esperar a la próxima fecha.

Cristiano Ronaldo convirtió dos goles y se transformó en el máximo artillero histórico de las Eliminatorias, pero el tanto agónico de Dominik Szoboszlai en tiempo añadido dejó a su selección sin boleto directo.

El equipo de Roberto Martínez, que había revertido el resultado con autoridad, quedó a dos puntos de asegurar su pasaje a la Copa del Mundo y deberá definir su suerte en noviembre. Hungría resistió en un escenario adverso y se llevó un empate que posterga las aspiraciones lusas.

Italia logró un triunfo clave frente a Israel y mantiene con vida su ilusión de estar en el Mundial. En Udine, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso se impuso 3 a 0 con un doblete del argentino Mateo Retegui y un tanto de Gianluca Mancini.

El delantero surgido en Boca alcanzó los diez goles con la camiseta azzurra y fue determinante en un encuentro que tuvo momentos de sufrimiento. Israel generó peligro en la primera parte y encontró a Gianluigi Donnarumma como figura.

El penal que abrió el marcador y el gol desde media distancia del argentino marcaron el rumbo del partido. Con este resultado, Italia se consolidó como escolta de Noruega, que conserva ventaja en la tabla.

España también dio un paso firme al derrotar 4 a 0 a Bulgaria en Valladolid. El equipo de Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el inicio y concretó una actuación contundente.

Mikel Merino marcó por duplicado, mientras que un gol en contra de Atanas Chernev y un penal convertido por Mikel Oyarzábal sellaron la goleada. La Roja generó una gran cantidad de situaciones y apenas permitió un par de aproximaciones rivales.

Con este resultado, España se mantiene como líder de su grupo y con el pase al Mundial prácticamente asegurado, ratificando su solidez y superioridad en la eliminatoria europea, consigna NA.

Otros resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

Turquía 4-1 Georgia

Irlanda 1-0 Armenia

Estonia 1-1 Moldavia

Andorra 1-3 Serbia

Todos los clasificados al Mundial 2026

Canadá - Anfitrión

México - Anfitrión

Estados Unidos - Anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal