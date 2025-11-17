Tres detenidos y seis identificados tras allanamientos por el ataque a balazos a policías en el Delta

En el marco de la investigación por el ataque a balazos contra personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos —ocurrido el 16 de octubre en la zona del río Pavón y el Paraná, frente a Villa Constitución (Santa Fe)—, Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó adelante este lunes una serie de allanamientos en tres domicilios de esa ciudad santafesina, con un saldo de tres detenidos, seis personas identificadas y armas, drogas y embarcaciones secuestradas.

Según supo ANÁLISIS, el procedimiento se realizó por orden del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Nº14 (Circunscripción Judicial Nº2), en el marco de la causa “IPP 29103”, que investiga el violento episodio donde un grupo armado, a bordo de dos embarcaciones y con sus integrantes encapuchados, abrió fuego contra una lancha policial que realizaba controles náuticos. El casco de la unidad recibió al menos diez disparos, aunque ningún agente resultó herido.

Los resultados del operativo

Según informó PNA Villa Constitución, los allanamientos se concretaron entre las 6 y las 15. Allí se identificó a seis personas (dos mujeres, tres hombres y un menor de edad) y se dispuso la detención incomunicada de tres de ellos (una mujer y dos hombres). Los aprehendidos quedaron alojados en dependencias de ROSA y ASEC.

Durante los procedimientos se incautó: 6 gramos de cocaína (20 dosis), 54 gramos de marihuana (163 dosis), 11 plantas de cannabis (403 gramos totales) ; una carabina calibre .22, 44 municiones de diversos calibres; tres teléfonos celulares; herramientas y elementos de corte vinculados a la causa; una motocicleta Honda 150 cc con pedido de secuestro activo; un motor fuera de borda Yamaha 40 HP con pedido de hallazgo; una embarcación tipo piraguón.

Fuentes policiales indicaron que los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Santa Fe por tenencia de estupefacientes, y que uno de ellos contaba con pedido de captura vigente. En tanto, los elementos secuestrados que resultan relevantes para la investigación entrerriana —como el arma, las municiones, los teléfonos y otros indicios— serán sometidos a peritajes a requerimiento del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en el marco de la causa que busca identificar a los responsables del ataque armado contra la patrulla fluvial.