Dos partidos dan inicio a los octavos de final de la Liga Profesional

El "Ciclón" será uno de los cuatro elencos que saltarán a la cancha este sábado.

A partir de las 20 de este sábado se pondrá en marcha la disputa de los octavos de final de la Liga Profesional. Dos partidos pondrán en juego los dos primeros cupos para estar entre los ocho mejores del campeonato.

20: Vélez Sarsfield - Argentinos Juniors

El primero de los partidos de los octavos de final será en el estadio José Amalfitani del barrio de Liniers, Ciudad de Buenos Aires. Vélez Sarsfield recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 20. El duelo contará con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. Este partido podrá verse por la pantalla de ESPN premium.

El Fortín se quedó con la localía del partido debido a que finalizó cuarto en la Zona B, con 26 puntos. Sin embargo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no logró los puntos suficientes para asegurarse la participación en una copa internacional, por lo que deberá ganar la Copa de la Liga si quiere ser internacional en 2026.

Argentinos, por su parte, terminó quinto en la Zona A con 24 puntos. Aunque no pudo tener ventaja de localía en esta instancia, el Bicho se aseguró la participación en el Repechaje de la Copa Libertadores 2026. Si avanza una fase, se asegurará ser internacional ya sea en Libertadores o Sudamericana.

De no mediar nada extraño, no habrá presencias entrerrianas en este encuentro. Sí dirá presente el ex Patronato Francisco Álvarez con la camiseta del Bicho.

-Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Claudio Baeza; Manuel Lanzini, Braian Romero y Maher Carrizo.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Gabriel Florentín.

DT: Nicolás Diez.

22: Central Córdoba - San Lorenzo

El otro duelo de la jornada comenzará a las 22 y tendrá lugar en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí, Central Córdoba será anfitrión de San Lorenzo en un partido que tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

Después de una temporada en la que ganó la Copa Argentina, el Ferroviario se dio el gusto de ser internacional por primera vez en su historia (jugó Copa Libertadores y Sudamericana). En el torneo terminó cuarto de la Zona A con 24 puntos, pero eso no le bastó para decir presente en un torneo internacional en 2026: deberá ser campeón si espera clasificar.

El Ciclón, por su lado, aborda una crítica situación económica que lo obliga a obtener buenos resultados para recaudar fondos. Pese a eso, la situación deportiva no fue mala: el equipo terminó quinto en la Zona B con 24 unidades y jugará la Copa Sudamericana ya que terminó séptimo en la Tabla Anual con 51 puntos.

Con la falta de una confirmación oficial, no se presumen presencias entrerrianas en este encuentro.

-Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

DT: Omar De Felippe.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti. Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Fuentes: Infobae y TyC Sports.