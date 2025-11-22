Rocamora no pudo con Ferro jugando en casa

En Concepción del Uruguay, Rocamora enfrentó a Ferro Carril Oeste en el marco de su penúltima presentación de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquet femenino. El equipo uruguayense sabe que en el peor de los casos terminará en la sexta posición y esperaba dar el salto en esta jornada.

En ese marco, el Rojo comenzó bien en el partido, adelantándose con un parcial de 5-0, pero Ferro tomó rápidamente las riendas del encuentro y con Julia Fernández y Carra, las visitantes respondieron con un parcial de 13-0 para pasar al frente. Aunque el local se recuperó, la diferencia era grande: 20-14.

En el reinicio hubo un triple del Verdolaga que estableció nueve puntos de ventaja. Fue un punto de inflexión para las de Sabrina Scévola, que reaccionaron y revirtieron la situación. El Rojo pasó a ganarlo gracias a un triple de Antonella González, pero no lo sostuvo y por el golpe por golpe al que entraron terminaron empatados en 39.

El visitante volvió a comenzar mejor en el tercer cuarto, pero esta vez no permitió el recorte del Rojo. Aunque gracias a las apariciones de González y Santina Cherot Rocamora llegó a quedar a un punto (53-52), el Verdolaga logró sacar siete de ventaja hacia el último cuarto: 61-54.

En el cuarto final los ánimos se caldearon e incluso excluyeron al técnico de Ferro, Gabriel Fernández. Aunque Rocamora apretó siempre que pudo, el visitante respondió y acabó cerrando una importante victoria por 78-67.

Con el resultado final, Ferro se acomodó en la tercera posición con récord 9-5 y dos partidos pendientes; mientras que Rocamora está quinto y le queda solo un encuentro. La última presentación del Rojo será ante Obras Sanitarias, el próximo lunes 24, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Rocamora 67-78 Ferro.



Parciales: 14-20 // 39-39 (25-19) // 54-61 (15-22) // 67-78 (13-17).



Formaciones:

ROCAMORA (67)

*Antonella González: 18pts, 3rbs, 2as, 3rec, 6per.

*Florencia Losada: 4pts, 5rbs, 1as, 1rec.

*Melanie Delsart: 5pts, 1rb, 1rec, 1per.

*Nerea Schmidt: 3pts, 5rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Paula Santini: 15pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per.

Renata Pidone: 2pts, 3rbs, 1rec, 1per.

Manuela González: 3rbs, 2as.

Maite Cuenos Elizalde: 4pts, 2rbs, 1ta.

Santina Cherot: 16pts, 9rbs, 2as, 2rec, 1per.

DT: Sabrina Scévola.



FERRO (78)

*Julia Fernández: 12pts, 9rbs, 3as, 1rec, 7per.

*Pilar Carra: 8pts, 13rbs, 3as, 5per, 1ta.

*Abril Romagnoli: 7pts, 3rbs, 3as.

*Giuliana Baccarelli: 11pts, 5rbs, 2as, 2rec, 1per.

*Dalma Piri: 19pts, 11rbs, 1as, 3rec, 2per.

Melody Osuna: ---.

Lucía Moravansky: 5pts, 1rb.

Stephanie Smidt Falter: 2pts, 1rec.

Lucila Sampietro: 8pts, 2rbs, 2per.

Lara Tribouley: 6pts, 5rbs, 1as, 1per.

DT: Gabriel Fernández.



*Inicialistas.



Árbitros: Cristian Cáceres - Maximiliano Robles.



Estadio: Julio César Paccagnella.