TFRA: Lanús se lo empató a Recreativo sobre el final

Lanús lo empató en el final y jugará mano a mano con Achirense por la clasificación (foto: archivo).

Este viernes comenzó la quinta fecha del Torneo Federal Regional Amateur (TFRA) para los equipos pertenecientes a la Región Litoral Sur por Entre Ríos. En ese marco hubo acción en el estadio J. J. Lescano de Villa Elisa, en donde Recreativo San Jorge recibió la visita de Lanús de Concepción del Uruguay.

El conjunto elisense se adelantó con el tanto de Micael Golovko a los 25 minutos del primer tiempo. Sin embargo, sobre el final llegó la igualdad del Granate por medio de Franco González a los 42 minutos del segundo tiempo.

Con el empate San Jorge suma dos puntos y cerró su participación en el campeonato del que ya estaba eliminado. Con cinco, el Granate igualó la línea de Social y Deportivo Achirense, con el que jugará mano a mano en la última fecha para definir al clasificado de la Zona 4.

Este sábado se jugará solo un partido. Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá a Unión y Fraternidad a partir de las 20 en el Estadio de la Vía. De ganar, el conjunto gualeguaychuense aseguraría su clasificación a la próxima instancia del campeonato. El otro partido por este grupo se jugará el domingo desde las 19: Atlético Villa Elisa recibirá a Parque Sur.

Fixture y resultados | Región Litoral Sur | Fecha 5

-Zona 1:

Lunes 24/11 | Desde las 17:

Sportivo Urquiza - Unión (Crespo).

Libre: Neuquen.



-Zona 2:

Domingo 23/11 | Desde las 20:

Atlético María Grande - Atlético Paraná.

Libre: Cultural Aranguren.



-Zona 3:

Sábado 22/11 | Desde las 20:

Juventud Unida - Unión y Fraternidad.



Domingo 23/11 | Desde las 19:

Atlético Villa Elisa - Parque Sur.



-Zona 4:

Viernes 21/11:

Recreativo San Jorge 1-1 Lanús (Concepción del Uruguay).

Libre: Achirense.



-Zona 5:

Lunes 24/11 | Desde las 17:

Defensores de Barrio Nébel - Defensores de Pronunciamiento.

Libre: Libertad (Concordia).