Rosario: tras el título de la AFA para Central, vandalizaron un mural de Di María

Un mural dedicado a Ángel Di María en en Rosario fue vandalizado, en medio del revuelo en el fútbol argentino por la decisión de la AFA de otorgarle un título de campeón de la Liga Profesional a Rosario Central por haber finalizado puntero en la tabla anual del presente certamen.

La obra en el club El Torito -en la Zona Norte de la ciudad y donde Fideo dio sus primeros pasos en el fútbol cuando era niño- fue atacada con pintura negra. “Ladrón, mercenario”, escribieron sobre la imagen del campeón del mundo (que es una postal de su histórico gol a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022).

Rubén Tomé, quien fue su primer entrenador en esa institución, lamentó el ataque de vandalismo. “Estoy recaliente, nos levantamos con mi señora, me iba al médico y vimos el mural pintado. Te da una impotencia bárbara. Cuando a la tarde vengan los chicos, va a ser feo para nuestros, ¿imaginate para ellos que lo tienen de ídolo? Y no solo de Central, también hay de Newell’s”, expresó en una entrevista con Olé.

Incluso, cree que el episodio puede desencadenar conflictos entre hinchas: “Esto se va de estupidez, el día que a Messi se le antoje volver a Newell’s, la de Central le va a pintar los murales. Sabemos lo grande que es Newell’s, ¿pero por qué tanto odio y resentimiento? Esto llegó a trascender tanto que en los barrios empezaron a haber lío. Esto va a generar un cimbronazo. Hoy fui a la carnicería y ya saben los de Central quiénes fueron y los quieren ir a buscar. Esto es algo feo, incómodo. Nosotros en el club albergamos a 300 pibes, te da mucha bronca por ese daño, un punto estratégico”.

Otro mural en el club ya había sido vandalizado en mayo de 2024, luego de la eliminación de Rosario Central en la Copa Libertadores, mientras crecía la expectativa por el posible regreso de Fideo al Canalla. “¿Todavía vas a volver?”, escribieron con aerosol. A su vez, encontraron panfletos con cargadas: “4B por sinaliento y por cagón”.

Este nuevo ataque de vandalismo contra la obra en homenaje a Ángel Di María fue al día siguiente de la sorpresiva decisión de AFA de premiar con un título de la Liga Profesional a Rosario Central por haber sido el mejor equipo de la tabla anual.