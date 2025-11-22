Bajo la lluvia, Colapinto clasificó 15° en Las Vegas

En Las Vegas, el argentino Franco Colapinto superó la Q1 por sexta vez en su carrera.

Este domingo por la madrugada se desarrolló una nueva clasificación de la Fórmula 1. En ese marco, el argentino Franco Colapinto clasificó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, 22° de la temporada.

El piloto argentino fue una de las sorpresas de la Q1. Bajo la lluvia y con la pista llena de agua, el piloto de Alpine mejoró su tiempo vuelta a vuelta y logró acomodarse en el 11° lugar con un tiempo de un minuto, 54 segundos y 847 milésimas. Los eliminados en esta primera etapa fueron Alex Albon, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton.

En una sesión extraña por la gran presencia de agua en la pista y la poca adherencia de los vehículos, el argentino no corrió con la misma suerte en la Q2. En el momento en el que estaba realizando su mejor vuelta, el vehículo se le fue de cola a poco de terminar la clasificación y, pese a la salvada, se quedó sin el registro.

Aunque el argentino luego reconoció que eso no le hubiera bastado para entrar en el top 10 del clasificador, lamentó no haber podido registrar el tiempo. Acabó 15° con un registro de un minuto, 53 segundos y 683 milésimas. Junto con él quedaron afuera Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll y Nico Hulkenberg. Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, logró meterse entre los mejores 10.

En la última clasificación finalmente aparecieron los McLaren. El ganador de la clasificación fue Lando Norris con un registro de un minuto, 47 segundos y 934 milésimas, ya con una pista en mucha mejor condición que en el arranque de la jornada. Lo siguieron Max Verstappen y Carlos Sainz, que partirán segundo y tercero, respectivamente.

Detrás y en orden arribaron: George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Gasly.

Se espera que la carrera final no tenga las mismas condiciones que la clasificación. Será en la madrugada del domingo, a partir de la 1 de la mañana y vencerá aquel que sea el primero en completar las 50 vueltas de competencia.