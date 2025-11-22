En Patronato, Aspasid celebró 30 años de historia

En una emotiva tarde en la que compartieron fútbol y buenos momentos, la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (AsPaSiD) celebró sus 30 años de historia con un encuentro deportivo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El evento reunió a jugadores de Patronato Inclusivo con integrantes del programa Facheros y Picantes.

El partido contó con la participación de invitados especiales. Hubo exjugadores de la institución que formaron parte del ascenso a Primera como Diego Jara, Lucas Márquez y Gabriel Graciani; o del ascenso hacia la Primera nacional, como Víctor Muller (actualmente director deportivo del club). Muller fue además el responsable de la logística de los equipos.

Se trató de una oportunidad histórica para quienes pudieron pisar por primera vez el campo de juego del estadio para participar del partido de fútbol. Luego, al cabo del encuentro, se dio la presentación de la banda de la Policía de Entre Ríos.

Del evento formaron parte el presidente del club, Adrián Bruffal, e integrantes de la comisión directiva de la institución. Por AsPaSiD estuvo su directora Nancy Domé; por el Instituto Provincial de Discapacidad se presentó Sabrina Carrivale y de la Dirección de Deportes Adaptados llegaron Roxana Villagra y Silvina García.

Desde Patronato agradecieron a las autoridades de AsPaSiD, docentes y alumnos. También destacaron la labor del departamento de Patronato Integrado, Patronato Solidario y a todos los que formaron parte del evento.