Lanús y Atlético Mineiro definen al campeón de la Copa Sudamericana

Este sábado llega el momento de la definición para la Copa Sudamericana. A partir de las 17, Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la edición 2025 del segundo torneo en importancia a nivel sudamericano.

El partido se desarrollará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, y contará con el arbitraje de Piero Maza. Juan Lara será el encargado de intervenir en el caso de que sea necesario el VAR.

El recorrido del Granate en el certamen fue consistente. En la fase de grupos integró el Grupo G junto a Vasco Da Gama, Melgar y Puerto Cabello. Con tres victorias y tres empates, el elenco de Mauricio Pellegrino superó la fase como líder e invicto con 12 puntos.

Así fue que se salteó los dieciseisavos de final y apareció directamente en octavos, instancia en la que enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego de empatar 1-1 en el global de forma agónica, se impuso por 4-2 en los penales y avanzó a cuartos.

En los cuartos de final se dio su triunfo más resonante, ya que venció a Fluminense por 2-1 en el global con una gran actuación en Brasil. En semifinales venció a la Universidad de Chile por 3-2 (empate 2-2 como visitante y triunfo 1-0 como local) y llegó al duelo definitivo.

Para este partido Pellegrino preservará al concordiense Walter Bou, que esperará su oportunidad en el banco de los suplentes. De esta forma, no habrá presencias entrerrianas en el arranque del cotejo.

La formación irá con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

En frente estará el Galo conducido por Jorge Sampaoli. El equipo brasileño tuvo un camino algo más empedrado luego de superar el Grupo H desde el segundo puesto con nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. El líder de la zona fue Cienciano.

Esto obligó a Mineiro a comenzar en los dieciseisavos de final, instancia en la que superó a Atlético Bucaramanga en los penales por 3-1, luego de empatar 1-1 en el global. En la siguiente fase enfrentó a Godoy Cruz y lo derrotó por un global de 3-1 para llegar a los cuartos de final.

Ya en cuartos, superó una difícil instancia ante Bolívar por 3-2 y en las semifinales sorprendió con un triunfo algo más holgado ante Independiente del Valle de Ecuador: global de 4-2.

Para este partido, Sampaoli utilizará lo mejor que tiene a disposición: así saltarán a la cancha con: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu.