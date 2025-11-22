La Unión de Colón pone en juego su invicto en Junín

La Unión de Colón viene de vencer a Unión de Mar del Plata en su última presentación.

Este sábado, La Unión de Colón pondrá en juego su invicto en su primera salida a la ruta en la temporada de la Liga Argentina de Básquet. En sus tres anteriores presentaciones por la Conferencia Sur, el equipo colonense obtuvo la victoria jugando en su estadio.

Así fue que se impuso a Deportivo Viedma (74-59), Racing de Avellaneda (94-77) y Unión de Mar del Plata (103-76). El Rojo debería haber jugado un cuarto encuentro ante Rocamora el pasado lunes 17 de noviembre, pero el duelo fue suspendido por el fallecimiento de Valentín García, preparador físico de las formativas de Rocamora. Ese partido se reprogramó para el 14 de diciembre.

Lo bien que comenzó el equipo entrerriano es inversamente proporcional a lo flojo del arranque de Ciclista Juninense. El equipo bonaerense tuvo un arranque de torneo torcido en el que apenas sumó una victoria y cuatro derrotas. Tres de estas caídas fueron en sus últimos partidos y una de ellas ocurrió como local (ante Pico FC, por 85-77).

Este mal presente en el torneo forzó al equipo de Junín a incorporar a Franco Montemagio y Erick Mecias con el fin de reforzar a un plantel que comenzó con el pie izquierdo. Para los dirigidos por Martín Guastavino será una nueva oportunidad de mostrar el nivel de un equipo que es candidato a dar pelea por el título.

Este partido se jugará en El Coliseo del Boulevard, ubicado en Junín, y contará con el arbitraje de Alejandro Trías y Florencia Benzer. Comenzará a las 21.30 y se podrá ver a través de Básquet Pass.