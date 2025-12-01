Comienza otro ciclo de proyecciones en el Cineclub del Iaaer

Este martes a las 20 se proyectará la película Amélie, en Gregoria Matorras 861.

Será este martes a las 20 con la película Amélie, en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná). El ciclo se denomina Cronopios y es organizado por el espacio terapéutico del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) junto al Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer), organismo de la Secretaría de Cultura provincial. Acceso libre y gratuito.

Los cronopios son personajes delineados por Julio Cortázar en su libro Historias de cronopios y de famas. A partir de las características que el autor describe como seres creativos, desordenados, emocionales y poéticos, se pensó la elección de las películas del presente ciclo, cuyos protagonistas son cronopios o presentan rasgos marcadamente cronopianos.

Amélie es una película francesa de 2001 sobre una camarera en París llamada Amélie Poulain que, después de un evento que la inspira, decide dedicar su vida a hacer pequeñas obras de bondad para las personas a su alrededor y, al mismo tiempo, busca su propia felicidad. Director: Jean-Pierre Jeunet.

El resto de las funciones serán:

-Martes 9 a las 20: Frances Ha (Nohan Baumbach, 2012) / 86 min.

-Martes 16 a las 20: Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002) / 95 min.