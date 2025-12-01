El Teatro 3 de Febrero anunció su programación de diciembre

El Coliseo Mayor de Paraná presentó la agenda completa de actividades de diciembre, donde a lo largo de tres semanas se llevarán adelante muestras de danza, música y propuestas artísticas protagonizadas por academias, estudios y escuelas de la ciudad. La programación comienza el lunes 1 de diciembre, en el edificio ubicado en 25 de Junio 60.

Programación:

Lunes 1

9 – Sorteo Títulos Ejecutivos

Entrada libre y gratuita.

Género: Institucional – Duración: 1 h 30 min

Organiza Municipalidad de Paraná.

Martes 2

21 – Muestra Anual de Danzas del Instituto Pirouette

Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:

-Anticipadas: $18.000

-Generales: $20.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Instituto Pirouette.

Miércoles 3

21 – Muestra Anual Vocal del Estudio Agustina Arias

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $15.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Estudio Vocal Agustina Arias.

Viernes 5

21 – Sendero de Artistas a la Fama del Instituto Rita Riso

Entradas: adquirí tu entrada en Alameda de la Federación 429.

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Instituto Rita Riso.

Sábado 6

21 – Muestra Anual de Glissade Ballet

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $20.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Glissade Ballet.

Domingo 7

21 – Muestra de Danza Expresarte

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $10.000

Género: Danza – Duración: 1 h 30 min

Organiza Estudio de Danzas Expresarte.

Martes 9

21 – Muestra Anual de Danzas del Estudio Open Ballet

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $18.000

Género: Danzas – Duración: 2 h 30 min

Organiza Estudio Open Ballet.

Miércoles 10

21 – Muestra Bailando Bajo un Amanecer del Espacio Danza

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $15.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Espacio Danza.

Jueves 11

21 – Muestra Coreográfica de Tribality Studio

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea y palcos: $20.000

-Tertulia: $15.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Tribality Studio.

Viernes 12

21 – Muestra Anual EDER

Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:

-Anticipadas: $10.000

-Generales: $15.000

Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza Escuela de Danzas de Entre Ríos.

Domingo 14

17, 19 y 21 – Muestra de Danza de Sumar Laboratorio de Danza

Entradas por boletería del Teatro:

-Plantea y palcos: $14.000

-Tertulia: $12.000

Género: Danzas – Duración: 1 h

Organiza Sumar Laboratorio de Danza.

Martes 16

20 – Muestra Anual: Noche Mágica de la Escuela de Danzas de Gisela Otero

Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:

-Anticipadas: $10.000

-Generales: $15.000

Género: Danzas Españolas – Duración: 2 h

Organiza Escuela de Danzas de la Prof. Gisela Otero.

Miércoles 17

21 – Muestra Anual del Estudio Maru Bellydance

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea y palcos: $10.000

-Tertulia: $9.000

Género: Danzas Árabes y Urbanas – Duración: 2 h

Organiza Estudio Maru Bellydance.

Jueves 18

21 – Muestra Anual de Alumnos Enta Omri de Bellydance Studio

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $13.000

-Palcos bajos y altos (entero): $52.000

-Tertulia: $11.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Bellydance Studio Escuela de Danzas.

Viernes 19

21 – Muestra Anual de Danza del Estudio Arte Carla Tista

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea y palcos: $20.000

-Tertulia: $18.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Estudio Arte Carla Tista.

Sábado 20

21 – Show de Fin de Año de Con Pasión Latina

Entradas por boletería del Teatro:

-Preferencial fila 1 a la 10: $15.000

-Platea: $14.000

-Palcos bajos y altos: $15.000

-Tertulia: $13.000

Género: Baile – Duración: 2 h

Organiza Con Pasión Latina.

Domingo 21

17, 19 y 21 – Muestra Anual 2025: Danzas y Ritmos de División X

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $15.000

-Palcos bajos y altos (entero): $60.000

-Tertulia: $12.000

Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza División X.