El Teatro 3 de Febrero anunció su programación de diciembre

El Coliseo Mayor de Paraná presentó la agenda completa de actividades de diciembre, donde a lo largo de tres semanas se llevarán adelante muestras de danza, música y propuestas artísticas protagonizadas por academias, estudios y escuelas de la ciudad. La programación comienza el lunes 1 de diciembre, en el edificio ubicado en 25 de Junio 60.
Programación:
Lunes 1
9 – Sorteo Títulos Ejecutivos
Entrada libre y gratuita.
Género: Institucional – Duración: 1 h 30 min
Organiza Municipalidad de Paraná.
Martes 2
21 – Muestra Anual de Danzas del Instituto Pirouette
Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:
-Anticipadas: $18.000
-Generales: $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Instituto Pirouette.
Miércoles 3
21 – Muestra Anual Vocal del Estudio Agustina Arias
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $15.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Estudio Vocal Agustina Arias.
Viernes 5
21 – Sendero de Artistas a la Fama del Instituto Rita Riso
Entradas: adquirí tu entrada en Alameda de la Federación 429.
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Instituto Rita Riso.
Sábado 6
21 – Muestra Anual de Glissade Ballet
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Glissade Ballet.
Domingo 7
21 – Muestra de Danza Expresarte
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $10.000
Género: Danza – Duración: 1 h 30 min
Organiza Estudio de Danzas Expresarte.
Martes 9
21 – Muestra Anual de Danzas del Estudio Open Ballet
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h 30 min
Organiza Estudio Open Ballet.
Miércoles 10
21 – Muestra Bailando Bajo un Amanecer del Espacio Danza
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Espacio Danza.
Jueves 11
21 – Muestra Coreográfica de Tribality Studio
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea y palcos: $20.000
-Tertulia: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Tribality Studio.
Viernes 12
21 – Muestra Anual EDER
Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:
-Anticipadas: $10.000
-Generales: $15.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza Escuela de Danzas de Entre Ríos.
Domingo 14
17, 19 y 21 – Muestra de Danza de Sumar Laboratorio de Danza
Entradas por boletería del Teatro:
-Plantea y palcos: $14.000
-Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h
Organiza Sumar Laboratorio de Danza.
Martes 16
20 – Muestra Anual: Noche Mágica de la Escuela de Danzas de Gisela Otero
Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:
-Anticipadas: $10.000
-Generales: $15.000
Género: Danzas Españolas – Duración: 2 h
Organiza Escuela de Danzas de la Prof. Gisela Otero.
Miércoles 17
21 – Muestra Anual del Estudio Maru Bellydance
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea y palcos: $10.000
-Tertulia: $9.000
Género: Danzas Árabes y Urbanas – Duración: 2 h
Organiza Estudio Maru Bellydance.
Jueves 18
21 – Muestra Anual de Alumnos Enta Omri de Bellydance Studio
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $13.000
-Palcos bajos y altos (entero): $52.000
-Tertulia: $11.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Bellydance Studio Escuela de Danzas.
Viernes 19
21 – Muestra Anual de Danza del Estudio Arte Carla Tista
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea y palcos: $20.000
-Tertulia: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Estudio Arte Carla Tista.
Sábado 20
21 – Show de Fin de Año de Con Pasión Latina
Entradas por boletería del Teatro:
-Preferencial fila 1 a la 10: $15.000
-Platea: $14.000
-Palcos bajos y altos: $15.000
-Tertulia: $13.000
Género: Baile – Duración: 2 h
Organiza Con Pasión Latina.
Domingo 21
17, 19 y 21 – Muestra Anual 2025: Danzas y Ritmos de División X
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $15.000
-Palcos bajos y altos (entero): $60.000
-Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza División X.