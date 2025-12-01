Reforma previsional: “No está previsto tratarlo en las sesiones de diciembre”, afirmó Damasco

"La de Frigerio ha sido una gestión con mucho déficit en infraestructura y con un gran endeudamiento. También veo que es un gobierno que está lejos de la gente"; afirmó Damasco.

El diputado provincial Carlos Damasco (LLA-Gualeguaychú) evaluó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y el trabajo legislativo desarrollado en la Cámara.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Damasco analizó que la de Frigerio “ha sido una gestión con mucho déficit en infraestructura y con un gran endeudamiento; me preocupa que según los números que manejamos cuando asumió Frigerio la deuda de la provincia rondaba los 490 millones de dólares y si hoy el gobernador usara todas las autorizaciones de endeudamiento que tiene, estaríamos hablando de una deuda total de 1.700 millones de dólares”.

“También veo que es un gobierno que está lejos de la gente, uno que hace territorio y continuamente está hablando con los vecinos y tratando de solucionar los inconvenientes, cuando llega a las diferentes áreas del Ejecutivo que tienen que resolver estas cuestiones, no encontramos respuestas”, agregó.

En ese marco, planteó: “Dista mucho de lo que empezamos en LLA cuando hicimos la campaña 2023, que fue una alianza de partidos, y después se conformó lo que es hoy La Libertad Avanza, y yo no tengo nada que ver, no formé parte de la alianza de LLA con Frigerio, me mantuve trabajando en La Libertad Entre Ríos que es el espacio que estoy proponiendo y que fue el que se mantuvo como tercera fuerza. Hago mucho hincapié en que en el 2023 hicimos una campaña anti-casta y lo que menos hicimos fue cumplir con eso y una campaña anticorrupción que tampoco lo pudimos cumplir, y yo sigo trabajando porque creo que esos son los pilares fundamentales que tenemos que preservar en este tercer espacio”.

En relación con la corrupción, aclaró que “todos vimos lo que ha pasado a nivel nacional con las denuncias en Andis y otras instituciones. Nosotros veníamos a hacer una nueva política, ese fue el mandato que nos bajaron cuando hicimos la campaña en la provincia, que no fuimos muchos, sino que era Sebastián Etchevehere, Mayda Spiazzi, Liliana Salinas y quien habla. Y la verdad que yo me siento defraudado por no haber podido cumplir con los entrerrianos las promesas que vinimos a hacerles en ese momento”.

Trabajo legislativo

Consultado por el proyecto de ley de su autoría que “tiene por objeto asegurar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plenas facultades, libre de los efectos de sustancias psicotrópicas e ilegales”, el legislador sostuvo que “no ha avanzado, no he podido hacer que sea todavía trabajado en comisión” y explicó que “si tanto hablamos que estamos en contra de las drogas tenemos que demostrar y dar el primer paso para probar que estamos libres de cualquier uso de este tipo de sustancias”.

Además, sobre el pedido de informes que presentó para conocer la aplicación de la ley de grandes superficies comerciales, tras un conflicto ocurrido en Concordia por un mayorista que buscaba operar como minorista, Damasco lamentó que “de los más de 20 pedidos de informe que presenté en la Legislatura no he tenido respuesta y creo que me respondieron uno solo, y hasta hoy de eso no tengo ningún tipo de información”.

“No hay que perder de vista que soy nuevo en política, vengo de la actividad comercial, de la rama gremial empresaria porque fui ocho años presidente del Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú y estuve como presidente del Consejo Provincial de Comercio durante tres años. Ese pedido de informes surgió por un pedido de la gremial empresaria de Concordia, porque a través de la ley 9.393 de grandes superficies comerciales se había autorizado en Concordia, ya hace varios años, una venta mayorista y ahora entre gallos y medianoches se autorizó al mismo comercio a vender al minoreo”, explicó.

Sobre la falta de respuestas a sus pedidos de informes, indicó que “había proyectos de distinto tipo; sobre OSER, sobre energía, sobre la reparación de la ruta 20 y el único que me respondieron fue de OSER”. Cuestionó que “es una constante que venimos pregonando en la Cámara de Diputados que muchas veces el gobierno provincial no responde en tiempo y forma y no nos deja conformes. Eso es algo que va a tener que cambiar el gobierno de la provincia porque todos los pedidos de informes que presentamos los diputados caen en saco roto”.

En relación con el proyecto de reforma previsional que impulsaría el Ejecutivo provincial, señaló: “Yo formo parte de Labor Parlamentaria, tendríamos que estar sesionando el día 3 y no hay ningún expediente que nos hayan dicho que va a entrar. Por lo menos, las conversaciones que hemos tenido con el presidente de la Cámara, nos ha dicho que por el momento no hay ningún expediente importante para tratar”. “Como diputado provincial no he recibido ningún correo donde diga que se va a tratar ese tema en las sesiones venideras, y las sesiones que quedan son las del 3 y del 10 de diciembre, y quedarían sesiones extraordinarias, si nos llegan a llamar”, reiteró.

Finalmente, refirió que habló “en dos o tres oportunidades con (el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón) Bagnat y charlamos algunos temas importantes”.