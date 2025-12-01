La Federación Entrerriana de Box tiene nuevo presidente

La Federación Entrerriana de Box (FEB) eligió a sus nuevas autoridades de cara al próximo período institucional. Emiliano Zapata fue designado como el nuevo presidente de la entidad, en una asamblea que se llevó adelante en las instalaciones del club Dock Sud de Gualeguaychú.

Del cónclave formaron parte representantes de 32 clubes afiliados de toda la provincia, quienes brindaron acompañamiento unánime a la lista, lo que refleja un fuerte consenso y respaldo institucional al nuevo período de gestión.

La nueva conducción estará encabezada por Emiliano Zapata, quien estará acompañado por Mariela Santini (secretaria), de Paraná, y José García (vicepresidente), de Concepción del Uruguay.

Por otra parte, durante la jornada también se expresó un sincero agradecimiento al presidente saliente, Rosalino Aquino López, por su trabajo y dedicación al frente de la Federación.