Shakira y sus colaboraciones con argentinos: “Con Cerati y Biza aprendí un montón”

La colombiana se prepara para dar cierre a su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en Argentina.

La estrella Shakira recordó sus colaboraciones con Gustavo Cerati y Bizarrap en diálogo con el conductor de Por el mundo, Marley y contó sobre la forma de trabajar de los músicos argentinos y cómo la acompañaron en las distintas etapas de su carrera.

Shakira sobre sus fanáticos: “Es la historia de amor más larga que he tenido"Tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista se presentará el próximo 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio Vélez de Buenos Aires y el 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Kempes en Córdoba, con producción de Fénix Entertainment Group.

En la charla en la que habló desde su exitoso pasado musical hasta sus grandes éxitos actuales, Marley le recordó a la artista sobre su encuentro con Cerati, que dio como resultado a tres canciones que formaron parte de Fijación Oral Vol. 1.

“Fue muy divertido vernos interactuando en el estudio de grabación, porque él tiene, por supuesto, criterios muy sólidos y por eso lo llamé a trabajar conmigo. Y yo también tengo mis propias ideas. Entonces, claro, debatir un poco y adaptarnos el uno al otro hasta que llegamos a una conclusión”, reconoció Shakira.

Luego, recordó una anécdota del artista argentino: “Con Cerati viví tantos momentos inolvidables. Yo me acuerdo de que llevaba siempre una libreta marrón, él decía que era un coleccionista de palabras. Decía ‘Es que yo soy mejor con las músicas que con las letras’, que es una mentira, porque la verdad que para mí era un letrista super original, fantástico. Pero él decía que recurría a ese librito donde coleccionaba palabras. Y lo recuerdo mucho con su libro, palabras especiales, extravagantes, que conformaban ese lenguaje único, tan Ceriteano”.

Sobre componer con otros artistas, como también lo hizo con Bizarrap, calificó la colaboración como “terapéutica”: “Me acuerdo después de escribir la sesión 53, me sentí tan liviana”.

También, reveló cómo fue la forma de trabajar con el joven DJ y productor: “Pero sí, cada colaboración es como un máster, es como tomar un curso flash en el que uno aprende tantas cosas del otro, del colega. De Cerati aprendí un montón y de Biza también. Porque además, yo digo que Biza es mi consuelo porque me doy cuenta de que no soy la única loca, obsesiva, que se queda con una mezcla hasta el último momento, Bizarrap es igual”.

“Y perfeccionista. Y sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca, ¿no? No quiere entregar la música, no la quiere entregar y a mí me pasa igual. Hemos encontrado mi par en ese sentido, pero siempre disfruté muchísimo crear con él en el estudio”, sumó.

Bizarrap fue quien ayudó a la colombiana a dar inicio a su nueva etapa musical post relación con Gerard Piqué, creando juntos el concepto y nuevo lema donde “las mujeres ya no lloran, facturan”.

Ahora, también la acompañó a dar el siguiente paso dentro de este nuevo mundo que la encuentra soltera. “La última vez que estuvimos juntos hicimos Soltera, así que hemos vivido como distintas etapas porque Soltera es otro estilo. Como el empoderamiento”, contó Shakira.

“A veces pienso, ¿será que me pasó todo esto? Porque era lo que me tocaba en esta vida para que quizá otra gente se viera reflejada en mí, en mis vivencias, y que todo esto fuese un poco la gasolina. No sé, uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. Eso no hay duda”, reflexionó sobre su como convirtió en arte su dolorosa separación.

Fuente: Noticias Argentinas.