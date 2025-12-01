Forestello inició su segundo ciclo en Patronato: "Me reconstruí", destacó

Rubén Darío Forestello inició este lunes su segundo ciclo como director técnico de Patronato. El DT, nacido en Realicó, La Pampa, se puso al frente del plantel profesional y dirigió su primera práctica en el predio La Capillita, dando comienzo formal a la preparación de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional.

El regreso del "Yagui" se oficializó la semana pasada, luego de que firmara contrato por un año con la institución de calle Grella. Forestello, de 54 años, sucede a Gabriel Gómez en el cargo. Su cuerpo técnico, según informó el club, estará conformado por Alejandro Gabriel Meloño Botta (ayudante de campo), Carlos Marcelo Bangert (entrenador de arqueros) y Exequiel Paoloni (preparador físico), además de las recientes incorporaciones de Marcelo Candia y Ezequiel Ardengui.

Primeras impresiones y el club que encontró

En rueda de prensa, Forestello se refirió a sus tareas iniciales en este nuevo proceso. Explicó que el cuerpo técnico se encuentra "todavía entrenando, evaluando a la gente que puede llegar a venir y también haciendo un reconocimiento de todos los chicos que están trabajando en el selectivo".

Al analizar su vuelta, el entrenador señaló que encontró un Patronato diferente al que había dirigido años atrás. "El club fue evolucionando. Tuvo esa gran posibilidad de salir campeón de la Copa Argentina y participar en copas importantes. El complejo está mucho mejor que cuando yo me fui. La mayoría de la gente que trabaja acá sigue siendo la misma", afirmó.

Recuerdos y reconstrucción

El DT recordó su etapa anterior en la Primera División (principios de 2016 a fines de 2017), marcada por la lucha por la permanencia con un plantel con base de jugadores que habían logrado el ascenso.

"Era reafirmar con los chicos que habían ascendido, jugadores de tanto corazón y entrega por el club. Sufrimos para mantener la categoría. Habíamos sumado el 46% de los puntos y después se deterioró un poco por un problema económico. Se fueron jugadores en diciembre y pasamos del 46% al 38%. Queda como una sombra, pero nos salvamos tres fechas antes. Son recuerdos maravillosos", revivió Forestello. En su primer ciclo, sumó un total de 47 encuentros, con 13 triunfos, 15 empates y 19 derrotas, lo que representa un 38,3% de efectividad.

Sobre su crecimiento personal y profesional, el entrenador fue categórico. "Seguramente llego con casi una década de aprendizaje importante, con una enseñanza de vida personal que sufrí hace cinco o seis años, de la cual me recuperé. Me volví a empezar. Hace tres años fui a Gimnasia de Jujuy para volver a probarme como entrenador y como persona, y desde allí saqué casi el 60% de los puntos. Me reconstruí. Estoy de nuevo en carrera", detalló.

Los motivos de su elección

Forestello también ahondó en las razones que lo impulsaron a elegir su segundo ciclo en el Santo.

"Tengo una posibilidad importantísima: son 140 kilómetros desde donde estoy radicado, y eso me ayuda mucho. Esta vez me volvieron a elegir. En otros momentos fui tercera o cuarta opción y yo no estaba tan fuerte. Entiendo las reglas del fútbol. Hoy estoy en una edad en la que quiero estar cómodo, disfrutar, hacer docencia y esforzarme para competir", explicó el pampeano.

Armado del plantel y estilo de juego

En cuanto al armado del plantel para la próxima temporada, el director técnico indicó que el proceso será cuidadoso, priorizando la retención de jugadores clave y la búsqueda de perfiles específicos.

"Ojalá se pueda dar continuidad a la base que rindió, aunque es difícil porque todos negocian con tus propios jugadores. Vamos a cerrar jugadores con características necesarias y ojalá podamos retener a los que rindieron. Si no podemos, traeremos alternativas. Buscamos llegar a los primeros días de enero con un porcentaje importante de incorporaciones".

Respecto a la retención de futbolistas, fue claro y honesto: "Siempre que ellos estén predispuestos. Hay oferta y demanda, y contra muchos mercados no se puede competir. No podemos retener a nadie que no quiera quedarse".

Finalmente, sobre el equipo que se verá en 2026, Forestello fue realista sobre la Primera Nacional: "Dependerá de las características de los jugadores que podamos traer. Si no, interpretaremos lo que hace la categoría: segundas pelotas, pelotazos cruzados, no muy vistoso. Una vez allá arriba, tomaremos decisiones desde otro lugar".