El Iapser organiza una “colecta de sangre interna”

Será este martes, desde las 8.15, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) realizará una “colecta de sangre interna”. Será este martes, desde las 8.15, en el Cetro Provincial de Convenciones (CPC).

Según se comunicó oficialmente, la colecta es “para personal de Iapser”. “Esta acción se enmarca dentro de una agenda de trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud, el Programa Provincial de Hemoterapia, el Instituyo de Acción Financiera a la Acción Social (Iafas) y la Fundación Iapser.

“La jornada refleja el compromiso social de la empresa”, se indicó.