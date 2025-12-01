El Centro Comercial de Paraná pide “que revisen mecanismos que habilitan entrada de mercadería importada”

En medio del fuerte crecimiento de las compras online en plataformas extranjeras, el Centro Comercial e Industrial de Paraná manifestó una “profunda preocupación por el impacto que este fenómeno está generando en la actividad económica local y en la industria nacional”.

En un comunicado de prensa, desde la entidad señalaron el “marcado incremento de compras realizadas a tiendas del exterior, favorecidas por normativas aduaneras más flexibles, franquicias ampliadas y procesos de envío ‘puerta a puerta’ cada vez más ágiles”. “Esta dinámica, advierten desde distintas cámaras empresarias del país, convirtió al comercio electrónico transfronterizo en un canal de importación masiva que desplaza a productores locales, manufacturas nacionales y comercios de proximidad”, manifestaron.

Frente a este panorama, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Marcelo Quiroga, fue contundente: “La compra indiscriminada a plataformas extranjeras golpea de lleno al comerciante que, apuesta por la ciudad, por el empleo y por la producción nacional. No se trata solo de precios: se trata de competencia desleal”.

Según explicó, “la llegada de productos importados fabricados en condiciones regulatorias muy diferentes a las del país genera un escenario imposible de sostener”. “Muchos de esos artículos no tributan impuestos, no cumplen normativas de calidad ni estándares laborales. Mientras tanto, nuestras pymes afrontan cargas impositivas, salarios, alquileres y regulaciones estrictas. Es evidente que así no se puede competir”, señaló.

A nivel nacional, empresarios del sector industrial y comercial vienen alertando sobre la “necesidad de corregir políticas que permiten ingresar artículos a costos mínimos, afectando a rubros como indumentaria, electrónica, calzado, marroquinería, juguetería, accesorios y más”.

Quiroga remarcó que “el fenómeno no solo perjudica a los comercios establecidos en Paraná, sino que impacta directamente en la cadena de valor local”: “Cuando se compra afuera, se perjudica al comerciante, pero también al fabricante, al distribuidor, al empleado y al emprendedor que intenta vivir de lo que produce. El daño es mucho más profundo de lo que se ve”, sostuvo.

En este sentido, desde la entidad solicitaron “que se revisen los mecanismos que habilitan la entrada de mercadería importada sin controles equivalentes a los exigidos en el mercado interno”. También reclamaron “políticas que protejan el desarrollo productivo nacional y que prioricen la competencia justa”. “No pedimos privilegios, pedimos reglas claras. Que compitan todos, pero con las mismas condiciones para que el comercio local no quede afuera de la cancha”, afirmó Quiroga.

El Centro Comercial e Industrial de Paraná reiteró que continuará “trabajando junto a otras cámaras empresarias para impulsar medidas que aseguren un equilibrio real entre el comercio digital global y el sistema productivo argentino, defendiendo el empleo, la industria y la actividad económica de la región”.