"Cerca Baldía" se presenta este viernes en el auditorio del Colegio de Escribanos

El Colegio de Escribanos de Entre Ríos presentará este viernes 5 de diciembre, a las 21, la obra de teatro "Cerca Baldía", un drama de 45 minutos interpretado por el grupo Serendipia Teatro. La función se realizará en el auditorio de la institución, ubicado en Urquiza 1180, en Paraná. La actividad forma parte del ciclo cultural ColegiArte, un espacio que el Colegio impulsa con el objetivo de promover el trabajo de artistas entrerrianos y el ámbito cultural local.

"Cerca Baldía" es una obra escrita por Pablo Vallejo, quien además comparte la dirección con Daniela Osella. La historia se construye en torno a situaciones cotidianas que se tensan a partir de los vínculos entre los personajes.

La sinopsis adelanta que la trama comienza en una casa baldía, en la que algunas mujeres habitan la eternidad de un luto. El lugar efímero y presente se anida de aquello que desean, de lo que deben ser, de lo que no son y de lo que quisieran ser. Serán las mujeres de "La casa de Bernarda Alba" quienes se desvelen para servirles de soporte.

El elenco está integrado por Celina Paifer, Soledad González, Valentina Gieco y Florencia Pérez,

Para el Colegio de Escribanos, que cumple 80 años como primera entidad profesional de la provincia, la continuidad del ciclo ColegiArte es una manera de sostener actividades que trascienden su labor institucional y abren las puertas a la comunidad. Según indicaron desde la organización, cada propuesta busca visibilizar producciones locales y fomentar la participación de artistas entrerrianos, sumando en esta edición la particularidad de contar con una profesional del propio Colegio sobre el escenario.

La función está dirigida a personas adultas. Entradas por orden de llegada.