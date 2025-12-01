Frigerio aseguró que el aguinaldo “se pagará en tiempo y forma” y confirmó los próximos cambios de gabinete

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó este lunes el compromiso de su administración con los empleados públicos, asegurando que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se pagará “en tiempo y forma”. Aunque el mandatario no brindó un cronograma detallado para la segunda cuota del aguinaldo.

Las declaraciones se dieron en el marco del acto de presentación del nuevo plástico de la Tarjeta Sidecreer.

“El aguinaldo se pagará en tiempo y forma”, afirmó Frigerio, despejando dudas sobre la disponibilidad de los fondos necesarios para cumplir con esta obligación salarial antes de fin de año. Se espera que el cronograma oficial con las fechas de pago sea comunicado por el Ministerio de Economía en los próximos días.

Anuncio de recambio en el gabinete

En la misma ocasión, el gobernador anticipó que habrá movimientos en su equipo de gobierno debido a que dos de sus principales funcionarios dejarán sus cargos para asumir bancas en el Congreso de la Nación.

Se trata del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Frigerio confirmó que los nombres de los nuevos funcionarios se darán a conocer “en los próximos días”. Esta reestructuración busca mantener la operatividad de áreas clave mientras los salientes se preparan para su función legislativa en Buenos Aires.

Nueva tarjeta Sidecreer

La empresa provincial Sidecreer presentó un nuevo sistema de tarjetas segmentadas en un acto realizado en sus oficinas de calle Urquiza, en Paraná, con la participación del gobernador Rogelio Frigerio y del presidente de la firma, Mariano Reyno Buch. Tras la actividad formal, Frigerio ingresó a un comercio céntrico y realizó una compra para probar la nueva tarjeta. Las declaraciones fueron realizadas al móvil de Radio Plaza 94.7.

Durante la presentación, el gobernador destacó la magnitud del cambio encarado por la empresa. “Después de 25 años, la empresa Sidecreer renueva su tarjeta, el sistema con incorporación de tecnología en 2.500 comercios. La verdad que es un buen momento para empezar el segundo cuarto de siglo de vida de la empresa”, expresó. Agregó que se encontraba conforme con el trabajo desarrollado: “Estoy muy contento de cómo se viene trabajando hasta ahora. Y quería ser el primero que utilizar este sistema, así que me vine a comprar una camiseta para mi hijo”.

Por su parte, el presidente de Sidecreer detalló los principales cambios. Señaló que la firma renovó su identidad visual y profundizó su política de expansión. “Renovamos toda la imagen, consolidamos la política de expansión comercial que tiene que tener Sidecreer y, después, como decía nuestro gobernador, con la incorporación de tecnología que hace que tengamos una red propia hoy de terminales en esta primera instancia, en 2.500 comercios, y después llegada a más o menos 7.000 comercios que tiene la provincia hoy que operan con Sidecreer, lo que arroja beneficios puntuales, menos comisiones, más planes de cuota, y estar cerca de la política comercial que necesita la provincia”, explicó.

Al ser consultado sobre el funcionamiento de las tarjetas segmentadas, Reyno Buch indicó que la iniciativa respondió a un criterio comercial vinculado con los ingresos de los usuarios. “Tiene que ver con una política comercial, como cualquier tarjeta de crédito, que a partir de la lógica de ingresos, recordemos que Sidecreer es la tarjeta de crédito de la provincia, que funciona en Entre Ríos para los entrerrianos, obviamente, empleados públicos, activos y pasivos y municipales, y a partir de eso, en este relanzamiento de 25 años, volver a instalar una lógica comercial que, a partir de los ingresos, tenga una segmentación con mayores costos de mantenimiento para el mayor ingreso y hacer un circuito virtuoso, con más beneficios, más descuentos, y obviamente una política comercial expansiva para cada una de las líneas”.

El titular de la empresa anunció también la actualización integral de los plásticos. “Renovamos los plásticos actualmente que tenemos que son 20.000 y a partir de eso tenemos la nueva línea que es la Platinium y la Black que, justamente, a partir de los ingresos va a definir el perfil comercial de cada cliente como pasa en cualquier tarjeta de crédito a lo largo y ancho de todo el mundo”, sostuvo.

Frigerio retomó la palabra para subrayar que la decisión de modernizar la tarjeta formó parte de una política más amplia del Gobierno provincial. “Queríamos modernizar la tarjeta, el sistema, los posnet en cada uno de los comercios, y lo hicimos incorporando tecnología, que es lo que estamos intentando hacer en todos los órdenes de nuestra gestión”, afirmó.

En el tramo final de su intervención, en relación a la presencia de representantes del sector comercial, el gobernador se refirió al contexto económico. “El sector comercio, el de servicios, quizás es uno de los más golpeados en esta crisis que queremos estemos saliendo ya y hay que acompañarlos, hay que trabajar en conjunto, es lo que viene haciendo Sidecreer desde el primer momento”, concluyó.