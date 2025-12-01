Bombatomika y Chakota Punk Rock tendrán su cierre de año

La banda paranaense Bombatomika ofrecerá el sábado 6 de diciembre a las 20:30 un recital especial en la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio. El encuentro reunirá a la agrupación local de más de una década de actividad con Chakota Punk Rock, banda de Concepción del Uruguay, en una fecha que busca despedir el año, compartir escenario con músicos invitados y ofrecer al público una amplia propuesta que incluye música en vivo, feria, fanzines y cantina a precios accesibles.

Bombatomika nació en 2013 y desde entonces sostiene una presencia constante en la escena punk local. La banda llega a este cierre de año después de una serie de recitales autogestivos.

Chakota Punk Rock llegará desde Concepción del Uruguay para compartir una fecha que se inscribe dentro de su extensa trayectoria. Formados en 1996, se caracterizan por la producción independiente y por haber sostenido un recorrido de casi tres décadas con diferentes discos y presentaciones en su ciudad y la región. La banda celebró recientemente su aniversario número 29 con un recital en su localidad natal, donde repasaron gran parte de su repertorio junto a la continuidad que siguió su proyecto.

Además de los recitales principales, la jornada incluirá la Feria Bomba, un espacio donde se podrán conseguir artículos oficiales de Bombatomika junto a otros feriantes invitados. También habrá un stand de fanzines a cargo de Leo Ramone. La propuesta se completará con un servicio de cantina con precios populares.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a $8.000 y en puerta tendrán un valor de $10.000.