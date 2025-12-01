Flotta y otro fin de semana a puro fútbol en la Argentina

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta felicitó en el inicio a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que ascendió a la Primera División del fútbol argentino. “Es el cuarto equipo que va a tener Córdoba en el campeonato de Primera División. Es increíble porque debe ser la primera vez que la provincia tiene cuatro equipos. Se lo merece porque es una provincia muy futbolera, se respira fútbol”, dijo.

Y agregó: “Viví seis años allá, cuando estuve en Belgrano y veía como la gente vive realmente el fútbol y la verdad es que es algo muy lindo”.

Y cerró el tema: “La verdad que es merecido y hay que felicitar al club”.

En el medio, y ante de hablar de la victoria de Boca ante Argentinos Juniors, el Bicho Flotta se refirió a los arbitrajes del fútbol argentino y decidió dejar abierto el análisis hasta que pasen los cotejos a disputarse en la jornada de este lunes y correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de AFA.

Enseguida nomás habló de la victoria del equipo de Claudio Úbeda. “Boca volvió a ganar y ahora espera el ganador de Racing y Tigre. Es la sexta victoria que consigue Úbeda de forma seguida y es un récord que tenía Barros Schelotto. Pero cuidado, en lo personal me dejó dudas, porque hizo el gol a los cuatro minutos, luego de un comienzo muy bueno de Argentinos”.

A lo que anexó: “Boca le cedió el terreno al rival, le dio todo el espacio, tal es así que el porcentaje de pelota en el campo de juego fue del 72 a 28. Pero Boca al primer tiempo le dio la pelota a propósito, se apretó atrás, pero lo contragolpeó, o sea, tuvo opciones, tuvo una de Palacios que pegó en el travesaño y la otra de Milton que la saca al arquero, que le pega prácticamente era el 2-0 y hubiese sido lapidario”.

