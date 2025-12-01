María Cuevas dará un recital dedicado a la música del litoral

La cantante entrerriana María Cuevas será la protagonista de una nueva edición del Ciclo Puentes, que se realizará el viernes 5 de diciembre a las 20 en el Auditorio Prof. Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio, ubicado en Italia 61, Paraná. La presentación tendrá como objetivo acercar al público un repertorio dedicado a la música del litoral y poner en valor la obra de autores entrerrianos.

La actuación de Cuevas se enmarca en este ciclo cultural impulsado por la Fhaycs-Uader, que promueve el encuentro entre artistas de la región y la comunidad. En esta ocasión, la cantante llegará acompañada por los músicos que integran su orquesta estable, con Mauro Sauthier en piano, Flavio Valdez y Valentino Cosso en guitarras, Bruno Pessolani en bajo y Mariano Martínez en acordeón.

Nacida en Diamante y proveniente de una familia isleña vinculada a oficios como la pesca y el trabajo en los puestos ribereños, Cuevas fue construyendo una trayectoria marcada por los paisajes del río y las vivencias de su infancia. Actualmente radicada en Paraná, dedica su repertorio al río, la naturaleza y la vida de los pescadores, con letras que reflejan escenas cotidianas de la región. Su propuesta abarca ritmos tradicionales como chamamé, chamarrita, rasguido doble, balseados, galopas y canciones del litoral.

La artista cumplirá en diciembre once años de trayectoria en los escenarios. Su carrera comenzó a consolidarse en 2014, cuando decidió profesionalizar su vínculo con la música y emprender un camino que en pocos años le permitió participar en festivales, encuentros culturales y numerosas presentaciones que la posicionaron dentro de la escena entrerriana.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a un valor de $8.000 comunicándose al 343 4678878. En puerta, el costo será de $10.000 y habrá una promoción especial para estudiantes con la modalidad 2x1.