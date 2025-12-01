La Hendija estrena una obra performática sobre el silencio y la violencia

Este viernes 5 de diciembre, a las 20, el espacio La Hendija Arte Contemporáneo presentará "¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?", una propuesta de teatro performático creada por Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone. La función se realizará en la sala ubicada en Gualeguaychú 171 de Paraná. La presentación nace de la necesidad del grupo de revisar los modos en que ciertas historias se narran y otras quedan fuera de escena, y retoma como punto de partida una versión libre de la obra "La violación de una actriz de teatro", de la dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales.

La obra se construyó a partir de un proceso en conjunto en el que las intérpretes desarrollaron materiales propios, ensayaron distintas corporalidades y trabajaron sobre la idea de estar al borde de una función que nunca termina de comenzar. Ese estado es el espacio donde las protagonistas revelan aquello que los cuerpos callan o arrastran.

La pieza teatral incluye visuales, iluminación y vestuario de objetos desarrollados por Pájaro Carreira. El vestuario de escena fue diseñado por Susana Leguizamón, y la construcción visual del proyecto estuvo a cargo de Victoria Yani.

La obra nació de una inquietud que les venía rondando hace tiempo, sobre cómo se mezcla lo que se vive con lo que se pone en escena, qué parte se ensaya y qué parte se filtra. Desde esa búsqueda, eligieron una estructura que les permitiera trabajar con lo que aparece en el cuerpo, en la voz y en los silencios, sin forzar una forma fija. La pregunta que da nombre a la obra atraviesa toda la función y abre un espacio para pensar cómo ciertas violencias se cuelan en lo cotidiano y cómo esas experiencias terminan moldeando lo que se es y lo que se muestra.

La función contará con acceso mediante un bono contribución de $7.000, con preventa disponible a través del número 343 5317876.