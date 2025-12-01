Shell aplicó otra suba del precio de sus combustibles durante la madrugada de este lunes en Paraná

Durante la madrugada de este lunes, las estaciones de servicio Shell aplicaron un nuevo incremento en sus combustibles. Según verificó Canal Once en distintos puntos de Paraná, la nafta súper registró una suba de 32 pesos por litro, en un contexto de ajustes consecutivos que impactaron otra vez en el bolsillo de los automovilistas.

Nuevos valores

Con el último incremento, los precios de los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.765

V-Power Nafta: $2.024

Evolux: $1.791

V-Power Diésel: $2.042

Comparación con la escala anterior

Antes del incremento aplicado esta madrugada, los valores de referencia en las estaciones Shell eran sensiblemente menores. La súper se comercializaba a $1.733, mientras que la V-Power nafta tenía un precio de $1.984. En tanto, el Evolux se encontraba a $1.761 y el V-Power diésel a $1.999.

La actualización implicó subas que, según estiman desde el sector, responden a la dinámica de costos que incluye variaciones en impuestos, tipo de cambio y precio internacional del crudo.

Porcentaje de aumento

Super. 1,85%

Vp NAFTA 2,02%

Evolux. 1,70%

Vp diesel. 2,15%