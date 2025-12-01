El Festival Bibliopaluza reunirá a músicos locales en Plaza Alemania

Este sábado 6 de diciembre, a las 19, la Biblioteca Caminantes realizará una nueva edición del Festival Bibliopaluza en Plaza Alemania, en la intersección de Gobernador Antelo y Basavilbaso. La actividad reunirá a los artistas que participaron durante el año en el ciclo "Sesiones en la Biblio", con el fin de trasladar esa experiencia al espacio público para generar un encuentro que permita acercar la música local a nuevos públicos.

La propuesta surge como una extensión del trabajo que la biblioteca desarrolla junto a músicos independientes, quienes a lo largo del año grabaron y compartieron producciones dentro de la institución. Ahora, ese recorrido se trasladará a un escenario al aire libre, donde se presentarán en vivo los grupos y solistas que formaron parte del ciclo.

El listado de músicos confirmados incluye a Dúo Bulos Martínez, Dúo Emi Osorio & Luchito Barreira, Chano Bertone, Nico Merlino, Hierbas Mágicas de Medio Oriente y La del Bolsillo. El cierre de la jornada estará a cargo de Musiquitas y Jarana.

Además de los conciertos, el encuentro contará con la presencia de la Cantina Amiga, atendida por mujeres ladrilleras del barrio Los Hornos, que ofrecerán comidas y bebidas a precios accesibles. También habrá una feria de emprendedores locales, donde vecinos y vecinas podrán exhibir y vender productos artesanales. La participación de estos espacios tiene como intención sostener un circuito de economía popular que se articula con las actividades culturales.

Desde la organización remarcaron que el festival se realiza con entrada libre y con modalidad de colaboración a la gorra.