Últimos días para solicitar los créditos destinados a la actividad teatral

En los últimos días de la convocatoria conjunta del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, artistas y trabajadores de las artes escénicas de todo el país pueden acceder a la Línea de Préstamos para Proyectos Teatrales 2025, un programa que busca financiar nuevas producciones y fortalecer el desarrollo del sector. La propuesta está destinada a creadores, autores y trabajadores vinculados a la actividad teatral que quieran solicitar asistencia económica desde cualquier provincia, con el objetivo de impulsar montajes, investigaciones, publicaciones y mejoras en salas y espacios culturales.

La línea contempla préstamos personales que van de $1.500.000 a $50.000.000, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta 36, 48 o 60 cuotas mensuales, según el monto solicitado. Una de las principales características del programa es que la tasa nominal anual es del 0%. Para facilitar la presentación, se encuentra disponible un simulador que permite estimar la cuota mensual y evaluar las opciones antes de completar la solicitud.

Podrán aplicar argentinos y residentes extranjeros que demuestren participación activa en la actividad teatral. Se contempla además la posibilidad de que menores de edad sean beneficiarios, siempre que quienes ejerzan responsabilidad parental asuman el rol de codeudores. En el caso de los préstamos superiores a tres millones de pesos, se exige la presentación de un garante que responda en caso de incumplimiento, actuando como codeudor solidario.

Los préstamos están pensados para abarcar una amplia variedad de necesidades dentro del universo teatral. Entre los destinos posibles se incluyen la creación y el montaje de espectáculos, la investigación escénica, la compra de equipamiento técnico, la producción de giras, el desarrollo de instancias de capacitación y la contratación de especialistas para procesos artísticos. También se contempla la edición de revistas y libros, tanto en formato impreso como digital, y la mejora de accesibilidad, refacciones de infraestructura o adquisición de bienes necesarios para el funcionamiento de salas y espacios culturales.

En cuanto al uso de los fondos, se permite destinar parte del monto a honorarios de artistas, técnicos o profesionales involucrados en los proyectos, como directores, actores, escenógrafos, músicos o vestuaristas. No se admiten gastos vinculados al pago de servicios, alquileres mensuales, impuestos o deudas contraídas con anterioridad a la solicitud del crédito. El programa busca garantizar que el financiamiento se utilice de manera directa en procesos creativos, productivos o de infraestructura, evitando cubrir costos corrientes.

La inscripción estará disponible hasta el jueves 11 de diciembre a través del formulario online.