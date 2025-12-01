Funk Addicts anticipa la Fiesta de la Playa con un show este jueves

Funk Addicts, este jueves en el restó de la playa del Rowing.

La banda Funk Addicts será protagonista de la previa de la Fiesta de la Playa con una presentación especial este jueves 4 de diciembre en Nembyre Resto Bar, ubicado en la playa del Paraná Rowing Club.

El grupo, integrado por músicos locales que fusionan funk, soul y ritmos urbanos, llegará a la ribera para ofrecer un show al atardecer, en un ambiente pensado para quienes quieren comenzar a vivir desde temprano el clima festivo de la temporada.

La propuesta forma parte de una serie de encuentros previstos rumbo a la Fiesta de la Playa y busca reunir a vecinos, turistas y seguidores de la banda en un escenario natural privilegiado, frente al río.

Desde la organización destacaron que será una oportunidad para disfrutar música en vivo y compartir la previa en un formato distendido, acompañado por la gastronomía característica del restó.

El evento es abierto al público y se recomienda llegar con anticipación debido a la gran convocatoria que suele generar el ciclo.