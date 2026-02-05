El primer juicio por jurados del año será en Paraná y se desarrollará desde el 9 al 13 de febrero

Del 9 al 13 de febrero se desarrollará en Paraná el primer juicio por jurado de la provincia.

En el marco del legajo “M.S.E. y otro S/Abuso sexual con acceso carnal agravado”, el lunes próximo comenzará un nuevo por juicio por jurados en Paraná. El debate, que se realizará en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná-, se extenderá hasta el viernes 13 de febrero.

Por tratarse la denuncia de un presunto delito contra la integridad sexual, el juicio se realizará sin acceso público. Las audiencias comenzarán a las 8:30, tras haberse conformado hoy el jurado popular.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti.

Por su parte, los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld ejercerán la querella, mientras que sus colegas Damián Pettenati e Iván Vernengo asistirán al imputado G.E.A. y el letrado Claudio Berón defenderá a M.S.E.

También participará del debate el Superior Gobierno de Entre Ríos, que estará representado por el abogado Julián Gracia.

Los imputados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Contextos y estadísticas

El 28 de diciembre pasado, el área de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia compartió las estadísticas de 2025, dando cuenta que se realizaron 41 juicios por jurados. Es oportuno recordar que el 11 de noviembre de 2020 se realizó en Paraná el primer juicio por jurados de Entre Ríos.

“Desde su implementación en la provincia, el sistema de juicio por jurados consolidó una activa participación ciudadana y un sostenido incremento en la cantidad de procesos realizados. Entre 2020 y diciembre de 2025 se llevaron adelante 152 juicios por jurados en distintas jurisdicciones del territorio provincial. Este año se concretaron 41 y tuvieron un costo de casi 380 millones de pesos”, destacó el informe.

Distribución territorial

Del total de los realizados este año, 11 se llevaron a cabo en Paraná; 5 en Colón; 2 en San Salvador; 3 en Victoria; 4 en Concordia; 1 en Federal; 4 en Concepción del Uruguay; 1 en Rosario del Tala; 1 en Villaguay; 3 en Gualeguaychú; 3 en Gualeguay; 1 en Nogoyá y en 2 en Federación.

Desde el inicio, los juicios por jurados se desarrollaron en toda la provincia, con mayor concentración en Paraná (34), Gualeguaychú (23), Concepción del Uruguay (20), Concordia (14) y Colón y Gualeguay (11 cada uno). El mapa provincial evidencia la aplicación federal del sistema y su alcance en las distintas jurisdicciones judiciales.

Participación ciudadana

En 2025, en igualdad de género, 656 personas se desempeñaron como jurados.

Desde el inicio del funcionamiento del Instituto, año 2020, hubo 22.450 personas sorteadas, de las cuales 20.071 integraron el padrón de potenciales jurados. A su vez, 11.020 personas fueron convocadas a audiencias de voir dire, y 2.432 ciudadanos y ciudadanas participaron efectivamente como jurados en los debates.

La evolución del sistema muestra un crecimiento sostenido, con 38 juicios en el período 2020–2022, 73 durante 2023–2024 y 41 en 2025, reflejando una mayor utilización del instituto en los últimos años.

Veredictos y tipos de delitos

Del total de juicios realizados, el 94 % de los veredictos fueron unánimes, mientras que el 4 % resultó estancado. En cuanto a los resultados, el 83,9 % concluyó con veredictos de culpabilidad, el 11,9 % con no culpabilidad y el 4,2 % con veredictos divididos.

Respecto de los delitos juzgados, la mayoría correspondió a hechos contra la integridad sexual (58,1 %), seguidos por delitos contra la vida (26,4 %), femicidios (7,4 %), tentativas (6,8 %) y delitos contra la propiedad (1,4 %).

Logística y gastos

Para la concreción de los 41 juicios por jurados el Poder Judicial destinó este año $379.343.600 de su presupuesto.

La cifra incluye remuneraciones para los integrantes del jurado; pago de seguros y viáticos; alquileres de salones en diferentes jurisdicciones para poder realizar los procesos y otros conceptos.

En materia presupuestaria, el costo total acumulado del sistema asciende a $612.357.875, correspondiente a 149 juicios por jurados con detalle de gastos.

La mayor erogación se destinó a la remuneración de jurados ($548.739.131), seguida por seguros y viáticos ($58.909.531) y alquiler de salones ($4.709.212).

Un sistema en consolidación

Los datos reflejan la consolidación del juicio por jurados como herramienta de participación democrática, fortaleciendo la transparencia del proceso penal y el involucramiento directo de la ciudadanía en la administración de justicia, con presencia sostenida en toda la provincia y un impacto creciente en el sistema judicial entrerriano.

En el sitio del Poder Judicial se encuentran publicados todos los juicios realizados, con sus datos centrales y las sentencias dictadas, los cuales pueden ser consultadas ingresando a: https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/