“Bailando sobre hielo” tendrá su segunda temporada en Netflix

Netflix renovó oficialmente “Bailando sobre hielo” para una segunda temporada, tras el sólido rendimiento que tuvo su debut en la plataforma.

La ficción está basada en la novela homónima publicada en 2022 por Jennifer Iacopelli y sigue la historia de las hermanas Russo, herederas de una dinastía de patinaje artístico que atraviesa una profunda crisis.

En el centro del relato se encuentra Adriana, la hermana del medio, quien entrena para el Campeonato Mundial junto a su nuevo compañero Brayden mientras lidia con los sentimientos que aún conserva por Freddie, su primer amor y expareja sobre el hielo.

La primera temporada se estrenó el 22 de enero y superó los 12 millones de visualizaciones, un desempeño que terminó de sellar la continuidad del proyecto. El impacto también se reflejó en el mercado editorial, ya que según informó Putnam Books for Young Readers, la edición de bolsillo lanzada en diciembre de 2025 registró un incremento del 500 % en ventas respecto de la primera edición en tapa dura.

El equipo creativo continuará al frente de la producción, donde Jeff Norton seguirá como showrunner, con Shelley Scarrow como guionista principal, acompañada por Sabrina Sherif y Jacqueline Pepall.

La dirección estará nuevamente a cargo de Pepall junto a Shamim Sarif, mientras que WildBrain mantendrá su rol como productora ejecutiva junto a Norton, Stephanie Betts y Angela Boudreault.

Se conoció que la segunda temporada profundizará en los dos grandes triángulos que estructuran la historia: el romántico y el familiar, prometiendo más conflictos tanto dentro como fuera de la pista de hielo.

