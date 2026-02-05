Valle María suspendió el ingreso al río en su balneario por la presencia de bacterias

La Municipalidad de Valle María resolvió prohibir temporalmente el ingreso al agua en la zona de playa de su Balneario-Camping Municipal tras detectar parámetros bacteriológicos que exceden los límites permitidos para el uso recreativo.

La medida, de carácter estrictamente preventivo, se fundamenta en los resultados de los últimos análisis de calidad realizados en el río Paraná, los cuales arrojaron valores superiores a los establecidos por la normativa vigente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.

La restricción rige exclusivamente para las actividades de baño o inmersión, con el objetivo primordial de resguardar la salud de los visitantes, especialmente de niños, adultos mayores y personas con mayor sensibilidad. Según explicaron desde la comuna, esta decisión responde a los protocolos de vigilancia que se aplican de manera periódica tanto en el predio municipal como en diversos sectores situados aguas arriba del cauce, siguiendo la Resolución Provincial Nº 084/07.

Pese a la inhabilitación de la playa, las autoridades aclararon que el Complejo Balneario–Camping Municipal permanece abierto al público. Los visitantes pueden continuar utilizando con normalidad las instalaciones, los espacios verdes y el sector de acampe, siempre que se evite el contacto directo con el agua del río hasta que la situación se normalice.

La situación se mantendrá bajo monitoreo permanente y ya se están realizando nuevos análisis de control para seguir la evolución de las condiciones sanitarias. El uso recreativo del agua será habilitado nuevamente una vez que los resultados confirmen condiciones seguras, lo cual será comunicado oportunamente por el municipio a través de sus canales oficiales.