Fede Bal en el Día Mundial contra el Cáncer: “Hay que recordar, agradecer y abrazar"

Fede Bal compartió un mensaje profundamente personal en sus redes sociales en el marco del Día Mundial contra el Cáncer y repasó el momento en que finalizó su tratamiento, además de enviar palabras de apoyo a quienes atraviesan la enfermedad.

El actor y conductor, remarcó en la red social Instagram, que la fecha no es “un día más”, sino una jornada para recordar, abrazar y agradecer.

Al revisar imágenes de su propio proceso médico, expresó que se emociona al reconocer el camino recorrido, los cambios que debió hacer y la dimensión de lo que atravesó.

Bal relató que las fotos corresponden al período de la pandemia, cuando terminó las sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Según contó, en ese momento los médicos le informaron que el tumor había desaparecido y que no sería necesaria una operación. También recordó que una de sus primeras reacciones fue comunicarle la noticia a su madre y que ese instante quedó registrado en video.

Finalmente, el conductor cerró su mensaje con palabras de afecto para las familias que perdieron seres queridos y con un gesto de respaldo a quienes siguen dando batalla.

Fuente: Noticias Argentinas.