El Papa León XIV distinguió a La parroquia de La Paz con la Bendición Apostólica

La ciudad de La Paz vive días de júbilo histórico. La emblemática parroquia Nuestra Señora de la Paz recibió un saludo especial y la Bendición Apostólica del Papa León XIV, en el marco de las celebraciones por el centenario de la habilitación de su templo parroquial, el cual fue erigido originalmente en el año 1926.

Según consignó el medio La Sexta, la comunidad parroquial compartió la noticia con profunda emoción a través de un comunicado oficial: “Con inmensa gratitud compartimos este saludo y la Bendición Apostólica de Su Santidad el Papa León XIV con motivo del centenario de la Habilitación del Templo Parroquial”, expresaron.

En la misiva oficial, fechada el 19 de enero del corriente año y firmada por monseñor Anthony Ekpo —asesor del Santo Padre—, el Papa manifestó su afecto personal a monseñor Raúl Martín, arzobispo de Paraná, así como al párroco y a todos los fieles paceños que celebraron este hito fundacional el pasado 24 de enero de 2026.

El Pontífice se unió espiritualmente a la acción de gracias de la comunidad, valorando especialmente “los abundantes frutos de vida cristiana alcanzados durante estos años de intensa y fecunda labor evangelizadora” en el norte entrerriano.

Más allá del saludo protocolar, el mensaje papal incluyó una fuerte exhortación pastoral. El Santo Padre alentó a la comunidad de La Paz a no detenerse y a “seguir intensificando los esfuerzos para que no falte a ninguna persona la luz de la Palabra de Dios”.

Asimismo, instó a garantizar “el consuelo de los sacramentos y el auxilio de la oración”, haciendo hincapié en la necesidad de sostener la “ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados”, un pilar fundamental en la labor social de la Iglesia.

El documento concluye invocando la protección maternal de la Virgen María, bajo la advocación de Madre del Buen Consejo, y otorga la Bendición Apostólica “como prenda de bienes celestiales” para toda la comunidad parroquial en este año jubilar.