Santa Elena: falleció Roberto Méndez, exfuncionario de Rossi vinculado a causas de corrupción

El exsecretario de Gobierno y Hacienda del Municipio de Santa Elena murió en Paraná tras permanecer más de dos semanas internado a causa de una pancreatitis. Estaba imputado como partícipe necesario en la causa por presunta corrupción durante la gestión de Daniel Rossi. Su fallecimiento extingue la acción penal en su contra.

Roberto Méndez, exfuncionario del Municipio de Santa Elena durante la gestión del entonces intendente Domingo Daniel Rossi, falleció en la ciudad de Paraná luego de permanecer internado durante más de dos semanas como consecuencia de un cuadro de pancreatitis. La noticia fue confirmada en las últimas horas y generó repercusiones tanto en el plano político como judicial, dado que Méndez se encontraba imputado en una causa por presuntos sobreprecios en una obra pública de asfaltado.

Méndez se desempeñó como secretario de Gobierno y Hacienda, un cargo clave dentro del organigrama municipal, con injerencia directa en la administración de los recursos públicos, el manejo presupuestario y el control de la ejecución de obras. Su nombre quedó asociado a una de las investigaciones judiciales más relevantes de los últimos años en Santa Elena.

La causa por los presuntos sobreprecios

El exfuncionario estaba imputado como partícipe necesario en la causa que investiga supuestas irregularidades en la pavimentación de unas 20 cuadras de la ciudad, una obra ejecutada en 2014 y financiada con fondos nacionales, en el marco del programa Más Cerca. Según la acusación fiscal, el Municipio habría pagado montos superiores a los valores de mercado, lo que configuraría un perjuicio para el erario público.

En ese expediente también fueron imputados el exintendente Domingo Daniel Rossi, señalado como principal responsable; la contadora municipal María Inés Martínez y el responsable técnico de la obra Adolfo Zenón Ortiz, entre otros. La causa fue elevada a juicio y atravesó múltiples instancias procesales, con postergaciones y suspensiones de audiencias que dilataron su resolución definitiva.

La fiscalía atribuyó a Méndez su participación en el circuito administrativo y financiero que permitió la ejecución y el pago de la obra cuestionada, en el marco de una acusación que incluyó delitos como peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación de documentación.

Con la muerte de Roberto Méndez, la acción penal queda extinguida exclusivamente respecto de su persona, conforme lo establece el Código Penal argentino. En términos jurídicos, esto implica que la causa prescribe para su figura, sin que pueda dictarse sentencia ni continuarse el proceso en su contra.

No obstante, el fallecimiento del exfuncionario no afecta la continuidad del proceso judicial respecto de los demás imputados, quienes siguen sometidos a la investigación y al eventual debate oral por los hechos denunciados.