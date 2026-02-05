Dictaron prisión preventiva domiciliaria para el acusado de abuso sexual en Santa Elena

La Justicia de La Paz resolvió dictar prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 30 días para Luca Benítez, de 22 años, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió en la ciudad entrerriana de Santa Elena y generó una profunda conmoción en la comunidad.

La medida fue adoptada este jueves al mediodía por el juez de Garantías y Transición de La Paz, Ramón Lell, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes intervinientes en el proceso judicial. La resolución se dio en una audiencia desarrollada en sede judicial, publicó LaSexta.

El acuerdo fue suscripto por la fiscal de La Paz, Paula Gareis, la defensa del imputado, a cargo del abogado Roberto Alsina, y la representante del Ministerio Pupilar, Natalia Cabrera, según informaron desde el área de Prensa del Poder Judicial de Entre Ríos.

La causa se tramita bajo la calificación legal de abuso sexual con acceso carnal agravado, teniendo en cuenta la edad de la víctima. En ese contexto, el juez consideró procedente la aplicación de la prisión preventiva domiciliaria, atendiendo a los elementos reunidos hasta el momento y al acuerdo presentado.

La medida impuesta implica que el imputado deberá permanecer en su domicilio durante el plazo establecido, bajo las condiciones y controles que determine el órgano judicial, mientras continúa el avance de la investigación penal preparatoria.

Estado de salud de la víctima y avance de la causa

La denuncia fue radicada por el padre de la adolescente, quien permanece internada en el Hospital San Martín de Paraná. Según se informó, la joven se recupera favorablemente luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el ataque sexual.

El hecho investigado ocurrió la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre Avenida Mitre, en la localidad de Santa Elena.