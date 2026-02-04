Vecinos y familiares se manifestaron en Santa Elena por un reciente caso de violencia sexual

Este miércoles por la tarde, familiares de víctimas y vecinos de Santa Elena se manifestaron para reclamar justicia ante hechos de violencia contra las mujeres, en especial tras la reciente denuncia de un grave ataque sexual que conmocionó a la comunidad.

La movilización fue autoconvocada y recorrió el trayecto desde la Plaza Centenario hasta la Comisaría N°15. La marcha estuvo encabezada por la abuela y la madre de la adolescente que, según fue denunciado, sufrió un ataque sexual y actualmente permanece internada en el Hospital San Martín de Paraná, donde recibe atención médica.

El reclamo se dio en un contexto de creciente preocupación social por distintos episodios de violencia de género ocurridos en los últimos días en la ciudad. El caso que motivó la mayor convocatoria se conoció públicamente este martes y tiene como víctima a una adolescente de 15 años.

Por este hecho, un joven de 22 años se encuentra detenido y a disposición de la Justicia. Según se informó, la audiencia imputativa está prevista para este jueves en los Tribunales de La Paz.

Durante la manifestación, los participantes expresaron su acompañamiento a la familia de la víctima y exigieron respuestas judiciales, mayor prevención y el fortalecimiento de políticas públicas para abordar y erradicar la violencia de género.