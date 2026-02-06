Barracas Central tuvo que apelar a los penales para avanzar ante Temperley en la Copa Argentina

El Guapo reaccionó en el complemento, lo empató y avanzó por penales (Foto: Copa Argentina).

Barracas Central se impuso por 4-3 en penales ante Temperley y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Julio Humberto Grondona.

Los goles de los comandados por Rubén Darío Insua los convirtió Bruera por duplicado, a los 12’ y 36’ del segundo tiempo. En tanto, Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, a los 32’ y 43’ de la etapa inicial, respectivamente, anotaron los del Gasolero.

De esta manera, Barracas Central avanzó a la próxima ronda del campeonato, instancia en la que deberá enfrentar al ganador del cruce entre Huracán y Olimpo.

Con un sólido planteo del entrenador Nicolás Domingo (ex jugador de Patronato), el Gasolero se llevó por delante al Guapo en la primera mitad y golpeó por duplicado a un rival que no encontraba el ritmo del encuentro.

Primero, Valentín Aguiñagalde se anticipó a todos y conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Luciano Nieto para colocar la pelota lejos del alcance del arquero Juan Espinola y abrir el marcador.

Restaban menos de cinco minutos para el final de la etapa inicial cuando Valentino Werro apareció para, por la misma vía, ampliar la diferencia tras una gran jugada colectiva que contó con un centro desde la izquierda de Lucas Angelini.

Por otro lado, Barracas Central cambió la actitud en el complemento y comenzó a generar ocasiones de peligro en el área defendida por Ezequiel Mastrolia hasta que logró descontar a los 12 minutos.

El delantero Facundo Bruera también se impuso en lo alto con un remate potente para vencer las manos del guardameta de Temperley y darle esperanza a su equipo de igualar el cotejo y evitar la eliminación en la primera ronda del certamen.

A los 36’, otra vez fue el delantero de 27 años quien ganó en las alturas por duplicado e igualó un complicado encuentro para los dirigidos por Rubén Darío Insua y bastó para llevar el duelo a los penales.

El arquero del Guapo Juan Espínola contuvo el disparo desde los 12 pasos de Nicolás Molina, mientras que Adrián Arregui estrelló el suyo en el poste.

Para el cuadro Rojiblanco convirtieron Gastón Campí, Norberto Briasco, Facundo Bruera y Rodrigo Insúa. Por su parte, para el elenco celeste marcaron desde el punto penal Gian Nardelli, Facundo Kruger y Lucas Angelini.