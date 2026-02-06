Los 10 puntos clave para entender detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno anunció en la víspera la firma del acuerdo comercial e inversión recíproco entre EEUU y la Argentina, que busca "promover un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación", según anunció en noviembre la Casa Blanca en un comunicado. Ahora pasará a un nuevo proceso para su entrada en vigor.

Este viernes a las 13.30 habrá una conferencia de prensa en Casa Rosada para anunciar más detalles del acuerdo. Participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno.

La comitiva argentina se reunió en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, funcionario de la administración de Donald Trump que firmó junto a Quirno el acuerdo de comercio exterior, que implica una amplia alianza estratégica con EEUU.

De la reunión participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti, publicó Ámbito.

Las 10 claves del acuerdo comercial con EEUU Según informó la Cancillería Argentina, el entendimiento combina apertura comercial, ampliación de cuotas de exportación, compromisos en inversiones y avances en comercio digital, con un impacto potencial de más de u$s1.000 millones en exportaciones. El entendimiento se integra a la estrategia de inserción internacional argentina, que incluye los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientada a diversificar exportaciones, atraer inversiones productivas y consolidar la integración en las cadenas globales de valor. A continuación, 10 claves del acuerdo comercial con Washington: